Вдарили по будинку культури та вбили людину: що відомо про вибухи у Чернігівській області 21 липня

Росія продовжує атакувати Україну і вдень, і вночі. Сьогодні країна-агресор атакувала Одещину та склади із зерном. А вже близько 11:00 в деяких областях України знову була оголошена повітряна тривога. Стало відомо про вибухи в Чернігівській області.

Вибухи у Чернігівській області сьогодні: що відомо про обстріл 21 липня 2022 року

Про атаку на Чернігівщину повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. Він сказав, що Росія завдала ударів ракетами та закликав жителів області перебувати в укриттях.

Згодом в ОК Північ зазначили, що внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури.

Зараз також дивляться

Чаус повідомив, що триває розбір завалів будівлі. Під завалами виявили тіло жінки, яка була працівницею БК. Зараз на місці події працює ДСНС.

Читати на тему Обстрілами прирікають на голод: що відомо про вибухи в Одеській області та удари росіян по ангарах із зерном Розповідаємо про обстріл Одеси 21 липня 2023.

Росія обстрілює різні регіони України, завдаючи шкоди мирному населенню та цивільній інфраструктурі. Раніше ми розповідали про обстріл Миколаєва 20 липня.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: ОК Північ