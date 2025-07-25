Ярослав Рущишин погиб в ДТП — он организовал Революцию на граните

Трагическая новость из Ивано-Франковской области. Вчера вечером, 24 июля 2025, разбился на мотоцикле народный депутат от партии Голос, известный общественный деятель и предприниматель Ярослав Рущишин. Об обстоятельствах аварии и чем запомнится Ярослав Рущишин – рассказываем подробнее.

Нардеп Ярослав Рущишин погиб в ДТП: что стало причиной трагедии

Родные и друзья шокированы трагедией. Говорят, что он был очень светлым человеком, принципиальным, порядочным, патриотическим и профессиональным. Чрезвычайно человечным и щедрым.

Известие о трагической гибели Ярослава Рущишина сообщили в Украинском католическом университете. Авария произошла в Ивано-Франковской области, примерно в 21:45 возле села Бабухов. Погибший ехал на мотоцикле Harley-Davidson и не справился с управлением. Ярослав столкнулся с трактором.

Мужчина погиб по дороге в больницу.

Рущишин был нардепом девятого созыва от партии Голос, секретарем комитета Верховной Рады по экономическому развитию. Также был успешным предпринимателем, руководителем и лидером.

Ярослав занимался развитием культуры современного предпринимательства, ведь верил, что в ней залог крепкой экономики.

Что известно о Ярославе Рущишине

Ярослав родился 29 октября 1967 во Львове. В юные годы прошел службу в армии, а позже работал электромонтером в ВО Львовприбор. Учился во Львовском торгово-экономическом институте на специальности бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности, финансы. Закончил обучение с красным дипломом.

Позже получил образование в Киево-Могилянской академии, КНУ, прошел сертификационные программы в УКУ.

Основал и был участником Студенческого братства торгово-экономического института, которое впоследствии организовало Революцию на граните.

В тяжелые 90-е Ярослав начинал с кофеен. Впоследствии воплотил амбициозную цель – основал сеть швейных фабрик. Она стала одним из крупнейших экспортеров текстильной продукции в Украину.

Позже приложился к развитию украинской музыки, стал соучредителем художественного объединения Дзига. Из него вышло немало известных исполнителей. Также был продюсером Русланы Лыжичко и группы Океан Эльзы.

Рущишин стал автором и соавтором около 50 законопроектов. Во время голосования за законопроект 12 414 он блокировал трибуну.

Свои соболезнования выражают университеты, музыканты, политики…

Непоправимая потеря. В ДТП трагически погиб Ярослав Рущишин, почётный сенатор Украинского католического университета, один из основателей бизнес-школы УКУ, большой приятель и меценат нашего университета, человек чести и достоинства, — написали в УКУ.

— Так хочется сказать Славке множество теплых, невероятно добрых слов, но мешают слезы. Он был среди лидеров революции на граните, среди основателей и идеологов студенческого братства. Он помогал творить настоящее и честное искусство во Львове во время бурного расцвета Украины на рассвете Возрожденной Независимости, — написала Руслана Лыжичко.

Страшная новость… погиб Ярослав Рущишин. Очень тяжело принять это. Слава был одним из тех, для кого слово “принцип” было не просто словом, оно было действием. Очень будет не хватать его всем нам. Вечная память! — Написал Святослав Вакарчук.

Ярославу было 57 лет. У него остались жена и сын.

Непоправимые потери часто окутывают нашу страну. Война забирает лучших. На днях в российском плену погиб самый старший гражданский из Энергодара Александр Марков. Он не смог пережить российские издевательства.

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