Ярослав Рущишин помер у ДТП — він організував Революцію на граніті

Трагічна новина з Івано-Франківщини. Учора ввечері, 24 липня 2025 року, розбився на мотоциклі народний депутат від партії Голос, відомий громадський діяч і підприємець Ярослав Рущишин. Про обставини аварії та чим запамятається Ярослав Рущишин — розповідаємо детальніше.

Нардеп Ярослав Рущишин загинув у ДТП: що стало причиною трагедії

Рідні та друзі шоковані трагедією. Кажуть, що він був дуже світлою людиною, принциповим, порядним, патріотичним і професійним. Надзвичайно людяним і щедрим.

Звістку про трагічну загибель Ярослава Рущишина повідомили в Українському католицькому університеті. Аварія трапилася на Івано-Франківщині, приблизно о 21:45 неподалік села Бабухів. Загиблий їхав на мотоциклі Harley-Davidson і не впорався з керуванням. Ярослав зіткнувся з трактором.

Чоловік загинув дорогою до лікарні.

Рущишин був нардепом дев’ятого скликання від партії Голос, секретарем комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Також був успішним підприємцем, керівником і лідером.

Ярослав займався розвитком культури сучасного підприємництва, адже вірив, що в ньому запорука міцної економіки.

Що відомо про Ярослава Рущишина

Ярослав народився 29 жовтня 1967 року у Львові. У юні роки пройшов службу в армії, а пізніше працював електромонтером у ВО Львівприлад. Навчався у Львівському торгівельно-економічному інституті за спеціальністю бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності, фінанси. Завершив навчання з червоним дипломом.

Пізніше здобув освіту у Києво-Могилянській академії, КНУ, пройшов сертифікаційні програми в УКУ.

Заснував і був учасником Студентського братства торгово-економічного інституту, яка згодом організувала Революцію на граніті.

У важкі 90-ті Ярослав починав з кав’ярень. Згодом втілив амбітну мету — створив мережу швейних фабрик. Вона стала одним із найбільших експортерів текстильної продукції в Україні.

Пізніше доклався до розвитку української музики, став співзасновником мистецького об’єднання Дзиґа. З нього вийшло чимало нині відомих виконавців. Також був продюсером Руслани Лижичко та гурту Океан Ельзи.

Рущишин став автором і співавтором майже 50 законопроектів. Під час голосування за законопроект 12414 він блокував трибуну.

Свої співчуття висловлюють викладачі та студенти університетів, музиканти, політики…

Непоправна втрата. У ДТП трагічно загинув Ярослав Рущишин, почесний сенатор Українського католицького університету, один із засновників бізнес-школи УКУ, великий приятель та меценат нашого університету, людина честі і гідності, — написали в УКУ.

— Так хочеться сказати Славкові безліч теплих, неймовірно добрих слів, та заважають сльози. Він був серед лідерів Революції на граніті, серед засновників та ідеологів студентського братства. Він допомагав творити справжнє і чесне мистецтво у Львові в часи бурхливого розквіту України на самому світанку Відродженої Незалежності, — написала Руслана Лижичко.

Страшна новина… загинув Ярослав Рущишин. Дуже важко прийняти це. Славко був одним з тих, для кого слово “принцип” було не просто словом, воно було дією. Дуже не вистачатиме його всім нам. Вічна памʼять! — написав Святослав Вакарчук.

Ярославу було 57 років. У нього залишилися дружина і син.

Непоправні втрати часто огортають нашу країну. Війна забирає найкращих. Днями у російському полоні загинув найстарший цивільний з Енергодара Олександр Марков. Він не зміг пережити російських знущань.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!