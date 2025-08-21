Израиль начал наступление на Газу: окрестности города уже контролирует ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля начала свое наступление на город Газа в одноименном секторе. Об этом сообщает The Jerusalem Post. Известно, что израильская армия ЦАХАЛ уже контролирует окраины города. О наступлении на Газу и есть ли жертвы — рассказываем больше в материале.

Израиль начал наступление на Газу: подробности

Израильская армия обороны ЦАХАЛ проводит наступление на Газу. В то же время продолжаются переговоры об освобождении заложников. Начало наступления подтвердил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин.

Наши силы уже контролируют окрестности города.

Дефрин также сообщил, что на этой неделе было разослано более 60 тысяч повесток. Еще 20 тысяч повесток разошлют до конца августа 2025 года. Сейчас ЦАХАЛ работает над тем, чтобы расширить зону безопасной эвакуации для жителей Газы.

Накануне бойцы ЦАХАЛ попали в засаду. Это произошло в Хан-Юнисе. Более 15 террористов пытались напасть на пост ЦАХАЛ. Трое бойцов Армии обороны Израиля ранены, один в крайне тяжелом состоянии.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац должны сегодня прийти к соглашению о плане захвата города Газа. В результате действий ЦАХАЛ известно о жертвах среди гражданского населения Газы.

ХАМАС, поддержанный посредниками из Египта и Катара, предложил освобождение 10 заложников и прекращение огня на 60 дней.

Нетаньяху приказал сократить сроки взятия под контроль последних очагов террористов и “разгромить ХАМАС”.

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявлял, что три недели назад на столе было предложение переговоров, однако ХАМАС втянул в них США. Позиция Трампа непоколебима — он хочет освободить всех заложников ХАМАС.

Двадцать заложников должны быть возвращены их семьям. Положим этому конец — вернем мир и покой жителям Газы и восстановим Газу так, как ее следует восстановить, — заявлял Трамп.

Генсек ООН призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа и предупреждает о жертвах после действий Израиля.

Жизненно важно немедленно добиться прекращения огня в секторе Газа, — заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

