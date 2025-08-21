Ізраїль почав наступ на Газу: околиці міста вже контролює ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю розпочала свій наступ на місто Газа в одноіменному секторі. Про це повідомляє The Jerusalem Post. Відомо, що ізраїльська армія ЦАХАЛ уже контролює околиці міста. Про наступ на Газу і чи є жертви — розповідаємо більше в матеріалі.

Ізраїль розпочав наступ на Газу: подробиці

Ізраїльська армія оборони ЦАХАЛ проводить наступ на Газу. Водночас тривають переговори про звільнення заручників. Початок наступу підтвердив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін.

Наші сили вже контролюють околиці міста.

Дефрін також повідомив, що цього тижня було розіслано понад 60 тисяч повісток. Ще 20 тисяч повісток розішлють до кінця серпня 2025. Нині ЦАХАЛ працює над тим, аби розширити зону безпечної евакуації для жителів Гази.

Напередодні бійці ЦАХАЛ потрапили у засідку. Це сталося у Хан-Юнісі. Понад 15 терористів намагалися напасти на пост ЦАХАЛ. Троє бійців Армії оборони Ізраїлю поранені, один у вкрай важкому стані.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху та міністр оборони Ісраель Кац мають сьогодні дійти згоди щодо плану захоплення міста Газа. Унаслідок дій ЦАХАЛ відомо про жертви серед цивільного населення Гази.

Натомість ХАМАС, підтриманий посередниками з Єгипту та Катару, запропонував звільнення 10 заручників і припинення вогню на 60 днів.

Нетаньяху наказав скоротити терміни взяття під контроль останніх осередків терористів та “розгромити ХАМАС”.

Спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф заявляв, що три тижні тому на столі була пропозиція перемовин, однак ХАМАС втягнув у них США. Позиція Трампа непохитна — він хоче звільнити усіх заручників ХАМАС.

Двадцять заручників мають бути повернені їхнім сім’ям. Покладімо цьому кінець — повернемо мир та спокій мешканцям Гази та відновимо Газу так, як її слід відновити, — заявляв Трамп.

Генсек ООН закликає до негайного припинення вогню в секторі Газа та попереджає про жертви дій Ізраїлю.

Життєво важливо негайно домогтися припинення вогню у секторі Газа, — заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш.

