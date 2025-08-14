Кто может забронировать 100% работников: важные изменения для бизнеса

В Украине изменены правила бронирования для компаний, работающих на прифронтовых и временно оккупированных территориях. Теперь критически важные предприятия, расположенные или зарегистрированные в этих районах, могут получить бронирование для 100% своего персонала.

Эта инициатива направлена на то, чтобы бизнес, который ежедневно функционирует под угрозой обстрелов и боевых действий, мог бесперебойно выполнять свои задачи, сохранять рабочие места и поддерживать жизнь в громадах, что находятся под большим риском.

Речь идет не только об экономической стабильности, но и о непрерывности поставок критически важных товаров и услуг в сложных условиях. Об этом сообщило Минцифры.

Как получить увеличенный лимит бронирования

Чтобы воспользоваться новой возможностью, предприятию необходимо подтвердить, что оно находится на территории, включённой в официальный Перечень населённых пунктов, где ведутся или велись боевые действия, либо которые временно оккупированы.

После этого следует обратиться в областную военную администрацию по месту ведения деятельности с просьбой увеличить лимит бронирования.

После принятия положительного решения и внесения изменений в Единый перечень критически важных предприятий компания сможет подать заявку на бронирование остальных сотрудников через государственный сервис Дия.

Процедура подачи заявки через Дію. Авторизоваться на портале Дія. Выбрать услугу Бронирование работников. Заполнить сведения о сотрудниках и подтвердить уровень их заработной платы. Проверить внесённые данные и подписать заявку руководителем или уполномоченным лицом. Дождаться результата — сообщение о решении поступит в личный кабинет в Дії и на электронную почту.

Если статус критически важного предприятия обновлен, бронирование будет действовать до одного года, а подтвержденные данные о защищенных работниках можно будет просмотреть в приложении Резерв+.

Правительство подчёркивает: новые правила — это шаг в поддержку экономики в прифронтовых регионах и гарантия того, что производственные и сервисные процессы не прекратятся даже в условиях атак.

Ранее мы писали, что в конце лета Украина сделала еще один шаг в направлении цифровизации государственных процессов. В августе официально заработал электронный сервис бронирования военнообязанных в приложении и на портале Дія.

