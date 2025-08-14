Хто може забронювати 100% працівників: важливі зміни для бізнесу

В Україні змінено правила бронювання для компаній, що працюють на прифронтових та тимчасово окупованих територіях. Відтепер критично важливі підприємства, розташовані або зареєстровані у цих районах, можуть отримати бронювання для 100% свого персоналу.

Ця ініціатива спрямована на те, щоб бізнес, який щодня функціонує під загрозою обстрілів та бойових дій, міг безперебійно виконувати свої завдання, зберігати робочі місця та підтримувати життя у громадах, що залишаються під великим ризиком.

Йдеться не лише про економічну стабільність, а й про безперервність постачання критично важливих товарів та послуг у складних умовах. Про це повідомило Мінцифри.

Як отримати збільшений ліміт бронювання

Щоб скористатися новою можливістю, підприємству необхідно підтвердити, що воно розташоване на території, включеній до офіційного переліку населених пунктів, де ведуться або велися бойові дії, чи які тимчасово окуповані.

Після цього слід звернутися до обласної військової адміністрації за місцем провадження діяльності з проханням збільшити ліміт бронювання.

Після ухвалення позитивного рішення та внесення змін до Єдиного переліку критично важливих підприємств компанія зможе подати заявку на бронювання решти працівників через державний сервіс Дія.

Процедура подання заявки через Дію. Авторизуватися на порталі Дія. Вибрати послугу Бронювання працівників. Заповнити відомості про співробітників та підтвердити рівень їхньої заробітної плати. Перевірити внесені дані та підписати заявку керівником або уповноваженою особою. Дочекатися результату — повідомлення про рішення надійде до особистого кабінету в Дії та на електронну пошту.

Якщо статус критично важливого підприємства оновлено, бронювання діятиме до одного року, а підтверджені дані про таких працівників можна буде переглянути в застосунку Резерв+.

Уряд наголошує: нові правила — це крок на підтримку економіки в прифронтових регіонах та гарантія того, що виробничі та сервісні процеси не припиняться навіть в умовах атак.

Раніше ми писали, що наприкінці літа Україна зробила ще один крок у напрямку цифровізації державних процесів. У серпні офіційно запрацював електронний сервіс бронювання військовозобов’язаних у застосунку та на порталі Дія.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!