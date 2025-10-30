Австралийские власти расследуют инцидент, во время которого 80-летнюю женщину оставили на отдаленном острове Большого Барьерного рифа, где впоследствии ее обнаружили мертвой. Инцидент произошел на борту круизного судна Coral Adventurer, совершавшего 60-дневный тур вокруг Австралии.

Читай в материале детали инцидента и что уже известно.

Жуткий инцидент в райском местечке: детали расследования

По данным Австралийского управления безопасности на море (AMSA), событие произошло в субботу на острове Лизард в штате Квинсленд. Женщина, путешествовавшая с группой пассажиров, участвовала в пешеходной экскурсии к самой высокой точке острова — смотровая площадка Кука. Во время похода она отошла от других, чтобы отдохнуть и не вернулась к судну.

Как сообщает BBC News Украина, лайнер отплыл с острова около заката, но через несколько часов экипаж заметил отсутствие пассажирки и вернулся. Капитан известил власти об исчезновении примерно в 21:00.

Началась поисковая операция с участием вертолета с прожектором и группы людей с фонариками, которые обыскивали пешеходные тропы. Поиски продолжались до полуночи, после чего их приостановили из-за темноты. В воскресенье утром было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

Свидетель происшествия, Трейси Эйрис, находившаяся вблизи острова на выходных, рассказала Австралийской радиовещательной корпорации (ABC), которая видела вертолет, круживший над тропами.

Мы поняли, что она мертва, потому что сразу же отозвали всех участников поиска

, — отметила она. Эйрис добавила, что инцидент глубоко расстроил экипаж и пассажиров.

Полиция Квинсленда классифицировала смерть как внезапную и не подозрительную. AMSA планирует встретиться с экипажем судна на этой неделе для тщательного расследования. Управление подчеркнуло, что серьезно относится к безопасности на коммерческих судах и будет сотрудничать с другими ведомствами.

Исполнительный директор компании Coral Expeditions Марк Файфилд выразил глубокое сожаление по поводу трагедии:

Мы тесно сотрудничаем с полицией Квинсленда и другими властями для содействия их расследованию.

, — заявил он.

Инцидент произошел на первой остановке дорогого 60-дневного тура, стоимость билетов на который составляет десятки тысяч долларов. После происшествия лайнер продолжил рейс в Дарвин.

Раньше мы писали перечень правил путешествий с детьми — читай в материале, что нужно сделать, чтобы ваше совместное путешествие прошло без проблем.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!