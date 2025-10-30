Австралійська влада розслідує інцидент, під час якого 80-річну жінку залишили на віддаленому острові Великого Бар’єрного рифу, де її згодом виявили мертвою. Інцидент стався на борту круїзного судна Coral Adventurer, яке здійснювало 60-денний тур навколо Австралії.

Читай у матеріалі деталі інциденту та що уже відомо.

Моторошний інцидент у райському містечку: деталі розслідування

За даними Австралійського управління безпеки на морі (AMSA), подія відбулася в суботу на острові Лізард у штаті Квінсленд. Жінка, яка подорожувала з групою пасажирів, брала участь у пішохідній екскурсії до найвищої точки острова — Оглядовий майданчик Кука. Під час походу вона відійшла від інших, аби відпочити, і не повернулася до судна.

Як повідомляє BBC News Україна, лайнер відплив з острова близько заходу сонця, але через кілька годин екіпаж помітив відсутність пасажирки та повернувся назад. Капітан сповістив владу про зникнення приблизно о 21:00.

Розпочалася пошукова операція за участі гелікоптера з прожектором та групи людей з ліхтариками, які обшукували пішохідні стежки. Пошуки тривали до опівночі, після чого їх призупинили через темряву. У неділю вранці було знайдено тіло жінки, без ознак життя.

Свідок події, Трейсі Ейріс, яка перебувала поблизу острова на вихідних, розповіла Австралійській радіомовній корпорації (ABC), що бачила гелікоптер, який кружляв над стежками.

Ми зрозуміли, що вона мертва, бо одразу ж відкликали всіх учасників пошуку

, — зазначила вона. Ейріс додала, що інцидент глибоко засмутив екіпаж і пасажирів.

Поліція Квінсленда класифікувала смерть як раптову та не підозрілу. AMSA планує зустрітися з екіпажем судна цього тижня для детального розслідування. Управління підкреслило, що серйозно ставиться до питань безпеки на комерційних суднах і співпрацюватиме з іншими відомствами.

Виконавчий директор компанії Coral Expeditions Марк Файфілд висловив глибокий жаль з приводу трагедії:

Ми тісно співпрацюємо з поліцією Квінсленда та іншими органами влади для сприяння їхньому розслідуванню.

, — заявив він.

Інцидент стався на першій зупинці дорогого 60-денного туру, вартість квитків на який сягає десятків тисяч доларів. Після події лайнер продовжив рейс до Дарвіна.

