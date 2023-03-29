Законопроект №9140: что делать срочникам, которые служат дольше положенного

Сейчас тысячи военных стоят на защите Украины. Случилось так, что некоторые из них проходили срочную службу, когда началось полномасштабное наступление россиян, и срочники продолжают служить. Именно поэтому депутаты решили внести изменения в закон О воинской обязанности и военной службе.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №9140, которым предлагают дать срочникам возможность выбора: оставаться в нынешних условиях службы, подписывать контракт или иметь право мобилизоваться в ряды ВСУ.

Законопроект №9140: что это

Авторы законопроекта №9140 предлагают предусматривать увольнение со срочной службы военнослужащих, выслуживших установленный законом срок службы.

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Предлагают установить следующие сроки увольнения срочников во время военного положения:

пять дней со дня вступления в силу предложенного законом (для тех, у кого срок службы истек до вступления в силу настоящего закона);

со дня окончания срока срочной службы (для тех, у кого срок службы истечет после вступления в силу настоящего закона).

В документе сказано, что уволенные со службы срочники будут обязаны в течение пяти дней прибыть в соответствующий Территориальный центр комплектования и социальной поддержки для взятия на военный учет, решение вопроса о призыве на военную службу во время мобилизации, на особый период, принятие на военную службу по контракту, увольнения в запас или в отставку.

Почему появился законопроект №9140

В пояснительной записке к законопроекту отмечают, что проблема в том, что призывники 2020-2021 годов продолжают службу сверхсрочно.

— В то же время, такие лица не подлежат мобилизации (даже по собственному желанию), поскольку уже проходят военную службу. Контракт может быть заключен, но добровольно, и многие срочники не желают заключать многолетний контракт, ожидая скорейшее окончания боевых действий.

Следовательно, государство теряет подготовленных молодых бойцов, которых не может привлечь в ожидаемом контрнаступлении, — говорится в пояснительной записке.

Правительство Украины утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников. Согласно новым правилам, дипломатические ведомства за границей будут вести военный учет мужчин. Ранее мы рассказывали о военном учете украинцев за границей.

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