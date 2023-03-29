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Законопроект №9140: что делать срочникам, которые служат дольше положенного

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 марта 2023, 16:45
Законопроект 9140 про військову службу: текст та коли вступає у дію
Фото: Сайт президента Украины

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