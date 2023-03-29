Законопроект №9140: що робити строковикам, які служать понаднормово

Зараз тисячі військових стоять на захисті України. Сталося так, що деякі з них проходили строкову службу, коли розпочався повномасштабний наступ росіян, і строковики досі продовжують служити. Саме тому депутати вирішили внести зміни до закону Про військовий обов’язок і військову службу.

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект №9140, яким пропонують дати строковикам можливість вибору: залишатися в нинішніх умовах служби, підписувати контракт або мати право мобілізуватися до лав ЗСУ.

Законопроект №9140: що це

Автори законопроекту №9140 пропонують передбачати звільнення зі строкової служби військовослужбовців, які вислужили встановлений законом строк служби.

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Пропонують встановити наступні строки звільнення строковиків під час воєнного стану:

п’ять днів з дня набрання чинності запропонованого законом (для тих, в кого строк служби закінчився до набрання чинності цим законом);

з дня закінчення строку строкової служби (для тих, в кого строк служби закінчиться після набрання чинності цим законом).

У документі сказано, що звільнені зі служби строковики будуть зобов’язані протягом п’яти днів прибути до відповідного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік, розв’язання питання про призов на військову службу під час мобілізації, на особливий період, прийняття на військову службу за контрактом, звільнення в запас або у відставку.

Чому з’явився законопроект №9140

У пояснювальній записці до законопроекту зазначають: проблема у тому, що призовники 2020-2021 років продовжують службу надстроково.

— Водночас такі особи не підлягають мобілізації (навіть за власним бажанням), оскільки вже проходять військову службу. Контракт може бути укладений, але добровільно, і багато строковиків не бажають укладати багаторічний контракт, очікуючи якнайшвидшого закінчення бойових дій.

Отже, держава втрачає підготовлених молодих бійців, яких не може залучити в очікуваному контрнаступі, — йдеться у пояснювальній записці.

Уряд України затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників. Згідно з новими правилами, дипломатичні відомства за кордоном вестимуть військовий облік чоловіків. Раніше ми розповідали про військовий облік українців за кордоном.

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