Видаватимуть повістки навіть за кордоном? Юрист пояснює, чи справді це можливо

Уряд України затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів наприкінці 2022 року. Серед пунктів постанови № 1487 є той, який викликав багато обурень та обговорень.

Згідно з новими правилами, дипломатичні відомства за кордоном вестимуть військовий облік чоловіків. Тож юрист Владислав Юрчак розповів для 24 Каналу, чи можуть чоловікам вручати повістки за кордоном.

У постанові № 1487 йдеться про те, що дипломатичні відомства за кордоном будуть:

Зараз також дивляться

вести військовий облік чоловіків,

повідомляти їм про початок чергового призову громадян України на строкову службу,

“сприяти поверненню” військовозобов’язаних в Україну під час мобілізації.

Проте чоловік має стати на військовий облік у дипломатичній установі за кордоном, якщо виїжджає з України на понад три місяці. Однак ці норми поширюються виключно на осіб, що перебувають на консульському обліку, він — добровільний.

Окрім цього, зараз представники дипломатичних установ, згідно з чинним законодавством, не мають права видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном. Також не можуть складати матеріали для притягнення осіб за порушення правил військового обліку.

Вони мають повноваження щодо ведення обліку військовозобов’язаних та інформування про це відповідних органів в Україні.

Саме тому перебування на військовому обліку в дипустанові поки що не передбачає можливості отримання повістки від її співробітників.

Консульський облік: що це

Постійний консульський облік — це реєстрація інформації про місце проживання громадян України, які постійно проживають за кордоном (оформили постійне проживання).

Згідно з новою постановою, військовий облік за кордоном серед українців вестимуть дипломатичні відомства. Тож відомства повинні вести списки призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і стоять на військовому обліку.

Щодо пункту “сприяти поверненню”, зараз невідомо, як це відбуватиметься. У постанові не прописаний цей механізм.

— Відповідна норма повинна була б отримати продовження у вигляді надання дипустановам певних повноважень, так званих важелів впливу на громадян. Однак, станом на сьогодні, такі відсутні. Тобто новий порядок, на мою думку, в цій частині є тільки декларативним, — пояснив Владислав Юрчак.

Часто люди говорять, що військові вручають повістки на блокпостах. Раніше ми розповідали, що робити, якщо на блокпості вручили повістку.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!