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Выдавать повестки будут даже за границей? Юрист объясняет, действительно ли это возможно

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 января 2023, 17:00
Чи можуть вручати повістки за кордоном: пояснює юрист
Фото: Pexels

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