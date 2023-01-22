Выдавать повестки будут даже за границей? Юрист объясняет, действительно ли это возможно

Правительство Украины утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в конце 2022 года. Среди пунктов постановления №1487 есть тот, который вызвал много возмущений и обсуждений.

Согласно новым правилам, дипломатические ведомства за границей будут вести военный учет мужчин. Юрист Владислав Юрчак рассказал для 24 Канала, могут ли мужчинам вручать повестки за границей.

В постановлении № 1487 говорится о том, что дипломатические ведомства за границей будут:

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вести военный учет мужчин,

сообщать им о начале очередного призыва граждан Украины на срочную службу,

“способствовать возвращению” военнообязанных в Украину во время мобилизации.

Мужчина должен стать на военный учет в дипломатическом учреждении за границей, если выезжает из Украины на более чем три месяца. Однако эти нормы распространяются исключительно на лиц, состоящих на консульском учете. Таковой — добровольный.

Кроме этого, сейчас представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не имеют права выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей. Также не могут составлять материалы для привлечения лиц за нарушение правил военного учета.

Они обладают полномочиями по ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине.

Именно поэтому пребывание на военном учете в дипучреждении пока не предусматривает возможности получения повестки от его сотрудников.

Консульский учет: что это

Постоянный консульский учет — это регистрация информации о месте жительства граждан Украины, постоянно проживающих за границей (тех, кто оформил постоянное жительство).

Согласно новому постановлению, военный учет за границей среди украинцев будут вести дипломатические ведомства. Следовательно, ведомства должны вести списки призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете и состоящих на военном учете.

Что касается пункта “способствовать возвращению”, сейчас неизвестно, как это будет происходить. В постановлении этот механизм не прописали.

— Соответствующая норма должна была бы получить продолжение посредством предоставления дипучреждениям определенных полномочий, так называемых рычагов влияния на граждан. Однако, по состоянию на сегодняшний день, таковые отсутствуют. То есть новый порядок, по моему мнению, в этой части только декларативный, — объяснил Владислав Юрчак.

Часто люди говорят, что военные вручают повестки на блокпостах. Ранее мы рассказывали, что делать, если на блокпосте вручили повестку.

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