Станция на грани блэкаута! ЗАЭС потеряла питание от основной высоковольтной линии — чем это грозит

Запорожская атомная электростанция продолжает являться одной из главных ядерных угроз. Станция находится в российской оккупации, поэтому имеет ненадлежащее обслуживание.

Ночью, 10 августа 2023 года, ЗАЭС потеряла питание от основной высоковольтной линии 750 кВ — станция оказалась на грани очередного блэкаута, сообщили в Энергоатоме.

ЗАЭС на грани блэкаута: что известно

После того как ЗАЭС потеряла питание из основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ, ее переключили на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой грозит потерей внешнего питания (блэкаут).

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В Энергоатоме подчеркнули, что при таком сценарии главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание четвертого энергоблока Запорожской АЭС в состоянии “горячей остановки”. Его оккупанты используют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования).

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Как отметил и.о. исполнительного директора ГП НАЭК Энергоатом Тарас Ткач, при полной потере внешнего питания отключатся главные циркуляционные насосы станции — и энергоблок перейдет в режим “естественной циркуляции”:

В этом случае необходимо срочно “расхолодить” его при отсутствии охлаждающих насосов.

Ткач добавляет, что такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом и может привести к отказу основного оборудования энергоблока.

В Энергоатоме отмечают, что ЗАЭС нужно вернуть под контроль Украины, чтобы перевести станцию в нормальный режим эксплуатации и восстановить ядерную и радиационную безопасность объекта. Поэтому международное сообщество должно действовать, чтобы остановить ядерный терроризм РФ.

Атомные станции производят электроэнергию для страны. Также его обеспечивают ТЭЦ, многие из которых были повреждены в результате российских обстрелов. Ранее мы рассказывали, сколько энергетических объектов отремонтировали.

Фото: Энергоатом

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