Станція на межі блекауту! ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії — чим це загрожує

Запорізька атомна електростанція продовжує бути однією з головних ядерних загроз. Станція перебуває в російській окупації, через це має неналежне обслуговування.

Вночі 10 серпня 2023 року ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії у 750 кВ — станція опинилася на межі чергового блекауту, повідомили в Енергоатомі.

ЗАЕС на межі блекауту: що відомо

Після того як ЗАЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою у 750 кВ, її перемикнули на єдину доступну резервну лінію у 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут).

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В Енергоатомі наголосили, що за такого сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування четвертого енергоблока Запорізької АЕС у стані “гарячий зупин”. Його окупанти використовують із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання).

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Як зазначив т.в.о. виконавчого директора ДП НАЕК Енергоатом Тарас Ткач, за повної втрати зовнішнього живлення відключаться головні циркуляційні помпи станції – і енергоблок перейде в режим “природної циркуляції”:

У цьому випадку необхідно терміново “розхолодити” його за умов відсутності охолоджувальних помп.

Ткач додає, що такий режим тяжкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проектом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.

В Енергоатомі наголошують, ЗАЕС треба повернути під контроль України, щоб перевести станцію у нормальний режим експлуатації й поновити ядерну та радіаційну безпеку об‘єкта. Тому міжнародна спільнота має діяти, щоб зупинити ядерний тероризм РФ.

Атомні станції виробляють електроенергію для країни. Також його забезпечують ТЕЦ, багато з яких були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Раніше ми розповідали, скільки енергетичних об’єктів відремонтували.

Фото: Енергоатом

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