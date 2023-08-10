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Станція на межі блекауту! ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії — чим це загрожує

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Серпня 2023, 09:15
Запорізька АЕС на межі блекауту: що відомо про втрату живлення 10 серпня 2023

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