Електропостачання буде стабільним! В Україні запустили сьомий енергоблок АЕС

Черговий енергоблок-мільйонник підключили до мережі на одній з атомних станцій. Його потужність — тисяча мегаватів. Цього, приміром, вистачить для такого міста, як Львів. Блок запустили після планового ремонту з випередженням графіка.

Працівники станції не зводять очей з моніторів — пильнують за усіма параметрами енергоблока, систем та обладнання задля безпечної роботи мільйонника, який щойно запустили. Та перед тим, як це зробити, провели низку випробовувань.

Ремонт енергоблока вдалося здійснити за максимально стислі терміни й запустити раніше, ніж планували. Все завдяки наполегливій роботі українських енергетиків, працівників АЕС.

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Щойно підключений до мережі, енергоблок вже набрав 70% потужності, і до ранку запрацює на повну.

Це задоволення коли виконуєш роботу і бачиш результат, це дуже велике задоволення. Ця робота — це актуально і важливо на даний час, — розповідає начальник зміни енергоблока Віктор Рошук.

Тож відтепер в Україні дають електроенергію сім з дев’яти енергоблоків атомних станцій, розташованих на підконтрольній державі території. Дефіциту електроенергії нині немає. Для кожного українця це означає стабільність постачання, кажуть в Енергоатомі.

Тож нині основна мета ремонтної кампанії — це планові перезавантаження ядерного палива та обов’язкові регламентні роботи на українських АЕС.

Це наймасштабніша за всі роки ремонтна кампанія на всіх підконтрольних енергетичних об’єктах, кажуть енергетики. І певнять: роблять усе можливе, аби українці й надалі були зі світлом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали що робити, якщо хвилюєшся через ситуацію на ЗАЕС.

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