Электроснабжение будет стабильным! В Украине запустили седьмой энергоблок АЭС

Очередной энергоблок-миллионник подключили к сети на одной из атомных станций. Его мощность — 1000 мегаватт. Этого, например, хватит для такого города, как Львов. Блок был запущен после планового ремонта с опережением графика.

Работники станции не сводят глаз с мониторов — следят за всеми параметрами энергоблока, системами и оборудованием для безопасной работы только что запущенного миллионника. Но перед тем, как это сделать, провели ряд испытаний.

Ремонт энергоблока удалось осуществить в максимально сжатые сроки и запустить раньше, чем планировали. Все благодаря упорной работе украинских энергетиков, работников АЭС.

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Только что подключенный к сети энергоблок уже набрал 70% мощности, и к утру заработает на полную.

Это удовольствие, когда выполняешь работу и видишь результат, это очень большое удовольствие. Эта работа — это актуально и важно в настоящее время, — рассказывает начальник смены энергоблока Виктор Рошук.

Отныне в Украине дают электроэнергию семь из девяти энергоблоков атомных станций, расположенных на подконтрольной стране территории. Дефицита электроэнергии сейчас нет. Для каждого украинца это означает стабильность снабжения, говорят в Энергоатоме.

Поэтому основная цель ремонтной кампании — это плановые перезагрузки ядерного топлива и обязательные регламентные работы на украинских АЭС.

Это самая масштабная за все годы ремонтная кампания на всех подконтрольных энергетических объектах, говорят энергетики. И уверяют — делают все возможное, чтобы украинцы и дальше были со светом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если волнуешься относительно ситуации на ЗАЭС.

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