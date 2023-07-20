Украина

Электроснабжение будет стабильным! В Украине запустили седьмой энергоблок АЭС

Катерина Курбанова 20 июля 2023, 22:00

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