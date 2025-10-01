Покровск, Сумы и другие: Зеленский объявил 16 новых городов-героев

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня защитников и защитниц Украины и праздника Покрова Пресвятой Богородицы подписал указ о присвоении почетного звания Город-герой Украины еще 16 городам. Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении.

Это решение расширяет перечень городов, признанных символами несокрушимости и стойкости перед лицом российской агрессии.

Сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покров, мы отмечаем еще города-герои — города героев. Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей, — подчеркнул Зеленский.

Днепропетровская область — города под огнем

Президент отметил, что в Днепропетровской области почетное звание Город-герой Украины получили Павлоград, Никополь и Марганец. Павлоград стал стратегическим центром эвакуации и госпитальной базой, принимавшей раненых в самые горячие дни.

Никополь, несмотря на ежедневные обстрелы с другого берега Днепра, сумел сохранить промышленность и работу критически важных предприятий. Марганец же выстоял даже после катастрофы, вызванной подрывом Каховской ГЭС, и стал примером несгибаемости для всего региона.

Донбасс — сердце сопротивления Востока

Сразу пять городов Донецкой области получили награду: Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск и Славянск. Каждый из них стал символом обороны на передовой.

Дружковка изранена обстрелами, но продолжает жить. Краматорск — промышленный и военный центр, который держит оборону с 2014 года.

Константиновка выстояла под ударами, Покровск имеет стратегическое значение для удержания линии фронта, а Славянск — город-легенда, с которого началась борьба за Донбасс.

Запорожье — земля несгибаемых

В Запорожской области почетное звание получили Гуляйполе и Орехов. Первое уже стало символом народного сопротивления, второе — городом, который выдерживает ежедневные удары благодаря силе своих защитников.

Николаевська область — города, остановившие врага

Вознесенск и Баштанка удостоены звания за то, что сорвали российские планы быстрого захвата Юга. Их оборона позволила выиграть время и перегруппировать силы для контрнаступления.

Сумськя область — герои северной границы

Сумы и Тростянец были среди первых целей россиян в 2022 году, но сумели выстоять. Сумы не допустили оккупации, а Тростянец остановил продвижение вражеской армии, несмотря на разрушения и потери.

Харьковская область и Хмельницкая область

В Харськой области почетное звание было присвоено Купянску — городу, который несколько раз оказывался под оккупацией и обстрелами, но остается на защите области.

А Староконстантинов стал примером стратегической выдержки: именно он выдержал почти 460 ударов российских ракет, оставаясь ключевым центром авиационной поддержки.

Обращаясь к украинцам, лидер страны поблагодарил общины и подчеркнул, что каждый такой город является живым символом сопротивления:

Стойкость каждого — это стойкость всей Украины, и героизм народа начинается с храбрости каждого нашего сердца.

Что означает звание Город-герой Украины

Статус Город-герой Украины не предусматривает отдельных материальных льгот или выплат, но является высшей формой признания мужества, стойкости и жертвенности общины. Это символ национальной памяти и благодарности государства городам, которые приняли на себя самый тяжёлый удар войны и стали примером несокрушимости для всей Украины.

Зеленский подчеркнул, что звание Город-герой — это не просто награда, а признание вклада общин в общую победу.



