Волна страха и разрушений: новое землетрясение на границе Турции и Сирии — что известно

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) сегодня, 20 февраля, произошло новое землетрясение на границе Турции и Сирии на глубине двух километров. Мы расскажем, что известно по состоянию на этот момент.

Новое землетрясение в Турции: последние новости

Землетрясение магнитудой 6,4 всколыхнуло район на границе Турции и Сирии. Об этом также сообщают и местные СМИ, в частности турецкое издание Yeni Alanya пишет, что в провинции Хатай произошло сильное землетрясение, которое ощущали даже в Алании.

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Согласно информации Директората чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), произошло новое землетрясение магнитудой 6,4, эпицентром которого стал город Дефне в провинции Хатай.

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Корреспондентка CNN Turk Бусе Девирен сообщает, что в настоящее время город в дыму, а также, вероятно, разрушены некоторые дома.

Земля выскользнула из-под наших ног. Мы были в палаточном городке. Нас невероятно трясло. Дети были очень напуганы.

По данным Yeni Alanya, пока в эпицентре были оползни, бригады медиков снова бросились к разрушенным зданиям. Предварительно сообщается о 8 пострадавших в результате землетрясения.

После землетрясения магнитудой 6,4 было около 20 афтершоков. У нас 8 раненых, — заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

По данным СМИ, из-за подземных толчков разрушена дорога к полевому госпиталю, поэтому кареты скорой помощи не могут добраться до медучреждения.

Также известно про еще одно новое землетрясение, которое произошло через несколько минут неподалеку от эпицентра, в Самандаг. Его магнитуда – 5,8.

А на севере Сирии из-за нового землетрясения обрушились дома в двух городах, сообщает Al-Arabiya.

Также ранее мы рассказывали, сколько людей погибло в Турции в результате землетрясения 6 февраля, а также как приходят в себя местные после трагических событий.

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