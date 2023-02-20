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Волна страха и разрушений: новое землетрясение на границе Турции и Сирии — что известно

Даниэла Долотова, редактор сайта 20 февраля 2023, 22:35
Туреччина
Фото: Getty Images

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