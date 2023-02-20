Волна страха и разрушений: новое землетрясение на границе Турции и Сирии — что известно

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) сегодня, 20 февраля, произошло новое землетрясение на границе Турции и Сирии на глубине двух километров. Мы расскажем, что известно по состоянию на этот момент.
Землетрясение магнитудой 6,4 всколыхнуло район на границе Турции и Сирии. Об этом также сообщают и местные СМИ, в частности турецкое издание Yeni Alanya пишет, что в провинции Хатай произошло сильное землетрясение, которое ощущали даже в Алании.
Горожане, проживающие на высоких этажах, пережили большую панику.
Горожане, проживающие на высоких этажах, пережили большую панику.
Согласно информации Директората чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), произошло новое землетрясение магнитудой 6,4, эпицентром которого стал город Дефне в провинции Хатай.
Корреспондентка CNN Turk Бусе Девирен сообщает, что в настоящее время город в дыму, а также, вероятно, разрушены некоторые дома.
Земля выскользнула из-под наших ног. Мы были в палаточном городке. Нас невероятно трясло. Дети были очень напуганы.
Земля выскользнула из-под наших ног. Мы были в палаточном городке. Нас невероятно трясло. Дети были очень напуганы.
По данным Yeni Alanya, пока в эпицентре были оползни, бригады медиков снова бросились к разрушенным зданиям. Предварительно сообщается о 8 пострадавших в результате землетрясения.
После землетрясения магнитудой 6,4 было около 20 афтершоков. У нас 8 раненых, — заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
После землетрясения магнитудой 6,4 было около 20 афтершоков. У нас 8 раненых, — заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
По данным СМИ, из-за подземных толчков разрушена дорога к полевому госпиталю, поэтому кареты скорой помощи не могут добраться до медучреждения.
Также известно про еще одно новое землетрясение, которое произошло через несколько минут неподалеку от эпицентра, в Самандаг. Его магнитуда – 5,8.
А на севере Сирии из-за нового землетрясения обрушились дома в двух городах, сообщает Al-Arabiya.
Также ранее мы рассказывали, сколько людей погибло в Турции в результате землетрясения 6 февраля, а также как приходят в себя местные после трагических событий.
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