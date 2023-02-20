Хвиля страху та руйнувань: новий землетрус на кордоні Туреччини та Сирії — що відомо

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), сьогодні, 20 лютого стався новий землетрус на кордоні Туреччини та Сирії на глибині двох кілометрів. Ми розповімо, що про це відомо станом на цю мить.

Новий землетрус у Туреччині: останні новини

Землетрус магнітудою 6,4 сколихнув район на кордоні Туреччини та Сирії. Про це також повідомляють і місцеві ЗМІ, зокрема турецьке видання Yeni Alanya пише, що у провінції Хатай стався сильний землетрус, що відчувався навіть в Аланії.

Містяни, які проживають на високих поверхах, пережили велику паніку.

Згідно з інформацією Директорату надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD), стався новий землетрус магнітудою 6,4, епіцентром якого стало місто Дефне в провінції Хатай.

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Кореспондентка CNN Turk Бусе Девірен повідомляє, що наразі місто в диму, а також, ймовірно, зруйновані деякі будинки.

Земля вислизнула з-під наших ніг. Ми були в наметовому містечку. Нас неймовірно трясло. Діти були дуже налякані.

За даними Yeni Alanya, поки в епіцентрі були зсуви, бригади медиків знову кинулися до зруйнованих будівель. Попередньо, повідомляється про 8 постраждалих унаслідок землетрусу.

Після землетрусу магнітудою 6,4 було близько 20 афтершоків. У нас 8 поранених, — заявив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай.

За даними ЗМІ, через підземні поштовхи зруйновано дорогу до польового шпиталю, тож карети швидкої не можуть дістатися медзакладу.

Також відомо про ще один новий землетрус, що стався за кілька хвилин неподалік від епіцентру, у Самандаг. Його магнітуда — 5,8.

При цьому на півночі Сирії через новий землетрус обвалилися будинки у двох містах, інформує Al-Arabiya.

Також раніше ми розповідали, скільки людей загинуло в Туреччині внаслідок землетрусу 6 лютого, а також як оговтуються місцеві після трагічних подій.

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