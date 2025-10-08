Люди без жилья: почему єВідновлення работает не для всех

Сотни тысяч внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий Украины до сих пор не могут получить государственные компенсации за разрушенное или утраченное жилье. Читай в материале, почему так происходит и что делают ВПЛ в таких ситуациях.

Люди без жилья: почему єВідновлення не работает

Программа єВідновлення для имущества на оккупированных землях не заработала из-за невозможности обследования объектов, а новые инициативы правительства охватывают лишь ограниченное количество семей.

Жилье на оккупированных территориях руины, но государство не может зафиксировать убытки. Мелитопольский эксперимент с дистанционным обследованием дронами или спутниками не распространили на другие регионы.

В реестре поврежденного имущества объекты в оккупации просто отсутствуют. Например, фотограф Евгений из Мариуполя показывает документ:

В реестре поврежденного и уничтоженного имущества не найдено данных об этом объекте недвижимости.

Аналогичная ситуация у Вероники из Сиверскодонецка. Женщина с 42 годами стажа чувствует себя бездомной после четырех лет скитаний.

Виктория из Мариуполя добавляет: оккупанты признали ее квартиру безхозной после обстрела, а родительский дом брата разрушили.

По оценкам, только мариупольцев без домов — 60 тысяч семей, плюс тысячи из Бахмута, Лисичанска, Рубежного и южных городов. Многие ВПЛ исчерпали сбережения на аренду, а другие выплаты сократили.

Читать по теме Выписка о разрушенном жилье через Дію: как получить и для чего она нужна В приложении Дія теперь можно получить выписку о поврежденном или разрушенном жилье для получения льгот и выплат.

Что известно о расширении программы

В Минрегионе анонсировали расширение єВідновлення для ВПЛ с оккупации: они отказываются от обследования, будут выдавать жилищный сертификат на 2 миллиона гривен за невозможность пользоваться имуществом.

Критерии получения такой помощи: регистрация ВПЛ и отсутствие жилья на подконтрольной территории. Программа заработает в конце ноября через Дію, но сначала только для участников боевых действий и ВПЛ с инвалидностью из-за войны. Деньги есть на 3700 семей от партнеров.

От того как мы будем проходить эту программу, они готовы нам ее расширять и увеличивать объем финансирования. Планируем в 2026-м расширять эту программу уже на другие категории населения, — обещает представитель Минрегиона.

Ранее правительство запустило субсидии на аренду для ВПЛ, но за полгода ими воспользовались лишь 127 семей из 4 миллионов. В сентябре стартовала ипотека: компенсируют 70% первого взноса и часть платежей в первый год.

В проекте бюджета на 2026 год впервые заложили 14 миллиардов гривен на жилье для ВПЛ с оккупации, но профильный комитет ВР настаивает на еще 15 миллиардах с надеждой на партнеров. В сюжете отмечается, что ресурсы есть в местных бюджетах, которые ВПЛ наполняют налогами.

Еще один шаг — эксперимент муниципального арендного жилья: общины будут строить, а ВПЛ будут арендовать за фиксированные 5 тысяч гривен в месяц. Первым будет квартал в Белой Церкви на 1500 мариупольских семей.



Раньше мы писали о том, кто может рассчитывать на компенсацию за разрушенное жилье

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!