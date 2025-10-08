Люди без житла: чому єВідновлення працює не для всіх

Сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій України досі не можуть отримати державні компенсації за зруйноване чи втрачене житло. Читай у матеріалі, чому так відбувається та що роблять ВПО у таких ситуаціях.

Люди без житла: чому єВідновлення не працює

Програма єВідновлення для майна на окупованих землях не запрацювала через неможливість обстеження об’єктів, а нові ініціативи уряду охоплюють лише обмежену кількість родин.

Житло на окупованих територіях — руїни, але держава не може зафіксувати збитки. Мелітопольський експеримент з дистанційним обстеженням дронами чи супутниками не поширили на інші регіони.

В реєстрі пошкодженого майна об’єктів з окупації просто немає. Наприклад, фотограф Євген з Маріуполя показує витяг:

В реєстрі пошкодженого та знищеного майна не виходить знайти даних про цей об’єкт нерухомості.

Аналогічна ситуація у Вероніки з Сіверськодонецька. Жінка з 42 роками стажу почувається безхатьком після чотирьох років поневірянь.

Вікторія з Маріуполя додає: окупанти визнали її квартиру безхазяйною після обстрілу, а батьківський будинок брата зруйнували.

За оцінками, лише маріупольців без домівок — 60 тисяч родин, плюс тисячі з Бахмута, Лисичанська, Рубіжного та південних міст. Багато ВПО вичерпали заощадження на оренду, а інші виплати скоротили.

Що відомо про розширення програми

У Мінрегіоні анонсували розширення єВідновлення для ВПО з окупації: відмовляються від обстеження, видаватимуть житловий сертифікат на 2 мільйони гривень за неможливість користуватися майном.

Критерії отримання такої допомоги: реєстрація ВПО та відсутність житла на підконтрольній території. Програма запрацює наприкінці листопада через Дію, але спочатку — лише для учасників бойових дій та ВПО з інвалідністю через війну. Гроші є на 3700 родин від партнерів.

Від того як ми будемо проходити цю програму, вони готові нам її розширювати і збільшувати обсяг фінансування. Плануємо в 2026-му розширювати цю програму вже на інші категорії населення, — обіцяє представник Мінрегіону.

Раніше уряд запустив субсидії на оренду для ВПО, але за півроку ними скористалися лише 127 родин з 4 мільйонів. У вересні стартувала іпотека: компенсують 70% першого внеску та частину платежів у перший рік.

У проєкті бюджету на 2026 рік вперше заклали 14 мільярдів гривень на житло для ВПО з окупації, але профільний комітет ВР наполягає на ще 15 мільярдах з надією на партнерів. У сюжеті зазначається, що ресурси є в місцевих бюджетах, які ВПО наповнюють податками.

Ще один крок — експеримент муніципального орендного житла: громади будуватимуть, а ВПО орендуватимуть за фіксовані 5 тисяч гривень на місяць. Першим буде квартал у Білій Церкві на 1500 маріупольських родин.



