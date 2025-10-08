Для тебе Новини

Люди без житла: чому єВідновлення працює не для всіх

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 08 Жовтня 2025, 09:00 3 хв.
держава не дає житла
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь