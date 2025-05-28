Стать программистом в Украине: какие предметы выбрать для НМТ-2025

Фото Pexels Несмотря на то, что искусственный интеллект активно отбирает хлеб у программистов, эта специальность сулит широкие перспективы и интересные возможности для самореализации. Если ты только выбираешь будущую карьеру, узнай больше, какие предметы нужно сдавать на программиста в Украине, какие учебные заведения готовят компьютерщиков и большой ли конкурс на бюджетные места. Что нужно сдавать на программиста в 2025 Стать программистом в Украине можно, поступив в университет после окончания школы.Перед поступлением следует обратить внимание на область знаний с отметкой F под названием Информационные технологии. Именно здесь готовят специалистов, которые в будущем будут работать в сфере программирования и смежных направлениях. Читать по теме НМТ 2025: что известно и сколько будет обязательных предметов Рассказываем, чего ждать участникам НМТ в 2025 году. Сдавать на программиста для получения сертификата НМТ: общие дисциплины и одну по выбору Итак, сдавать на НМТ на программиста нужно: украинский язык; математику — главный предмет для поступления на все IT-специальности; историю Украины; + один предмет по выбору: украинскую литературу, иностранный язык, физику, химию, биологию, географию. Четвертым предметом лучше сдавать на программиста иностранный язык или физику — их коэффициенты при поступлении на компьютерные специальности выше. Физика особенно важна для тех, кто планирует изучать компьютерную инженерию или планирует выбрать специальность, связанную с техническими аспектами ИТ. Иностранный язык (английский) — хороший выбор, потому что в ИТ-сфере английский является основным языком общения и программирования. При поступлении на программиста в Украине главное — результаты НМТ. Но дополнительные преимущества можно получить, если ты участвовал (-а) в олимпиадах по математике или физике, имеешь сертификат об окончании языковых ІТ-курсов или подготовительных курсов при вузе. В прошлом году проходной балл на специальности в ИТ сфере выглядел так: F2 Инженерия программного обеспечения — 158,525; F3 Компьютерные науки — 158,500; F7 Компьютерная инженерия — 158,513; F4 Системный анализ — 158,607; F5 Кибербезопасность — 158,500; F6 Информационные системы и технологии — 158,538. В 2024 году на всю отрасль Информационные технологии (метка F) выделили 10 137 бюджетных мест. Самые популярные учебные заведения, обучающие программистов: Львівська політехніка Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Київський національний університет імені Тараса Шевченка Львівський національний університет імені Івана Франка Національний авіаційний університет Харківський національний університет радіоелектроніки Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Вінницький національний технічний університет Одеська політехніка Державний торговельно-економічний університет Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Національний лісотехнічний університет України Житомирська політехніка Києво-Могилянська академія Больше информации, что нужно сдавать на программиста, можешь искать на сайтах учебных заведений, в которые планируешь подавать документы. Поинтересуйтесь: НМТ-2025, сколько будет задач и как будут начислять баллы. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: освіта Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter