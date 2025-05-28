Стать программистом в Украине: какие предметы выбрать для НМТ-2025

Несмотря на то, что искусственный интеллект активно отбирает хлеб у программистов, эта специальность сулит широкие перспективы и интересные возможности для самореализации.

Если ты только выбираешь будущую карьеру, узнай больше, какие предметы нужно сдавать на программиста в Украине, какие учебные заведения готовят компьютерщиков и большой ли конкурс на бюджетные места.

Что нужно сдавать на программиста в 2025

Стать программистом в Украине можно, поступив в университет после окончания школы.

Перед поступлением следует обратить внимание на область знаний с отметкой F под названием Информационные технологии. Именно здесь готовят специалистов, которые в будущем будут работать в сфере программирования и смежных направлениях.

Сдавать на программиста для получения сертификата НМТ: общие дисциплины и одну по выбору

Итак, сдавать на НМТ на программиста нужно:

украинский язык;

математику — главный предмет для поступления на все IT-специальности;

историю Украины;

+ один предмет по выбору: украинскую литературу, иностранный язык, физику, химию, биологию, географию.

Четвертым предметом лучше сдавать на программиста иностранный язык или физику — их коэффициенты при поступлении на компьютерные специальности выше.

Физика особенно важна для тех, кто планирует изучать компьютерную инженерию или планирует выбрать специальность, связанную с техническими аспектами ИТ.

Иностранный язык (английский) — хороший выбор, потому что в ИТ-сфере английский является основным языком общения и программирования.

При поступлении на программиста в Украине главное — результаты НМТ. Но дополнительные преимущества можно получить, если ты участвовал (-а) в олимпиадах по математике или физике, имеешь сертификат об окончании языковых ІТ-курсов или подготовительных курсов при вузе.

В прошлом году проходной балл на специальности в ИТ сфере выглядел так:

F2 Инженерия программного обеспечения — 158,525;

F3 Компьютерные науки — 158,500;

F7 Компьютерная инженерия — 158,513;

F4 Системный анализ — 158,607;

F5 Кибербезопасность — 158,500;

F6 Информационные системы и технологии — 158,538.

В 2024 году на всю отрасль Информационные технологии (метка F) выделили 10 137 бюджетных мест.

Самые популярные учебные заведения, обучающие программистов:

Больше информации, что нужно сдавать на программиста, можешь искать на сайтах учебных заведений, в которые планируешь подавать документы.

Поинтересуйтесь: НМТ-2025, сколько будет задач и как будут начислять баллы.

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