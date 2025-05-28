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Стать программистом в Украине: какие предметы выбрать для НМТ-2025

Ольга Петухова, редактор сайта 28 мая 2025, 13:45
что нужно сдавать на программиста
Фото Pexels

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