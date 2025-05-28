Стати програмістом в Україні: які предмети обрати для НМТ-2025

Попри те, що штучний інтелект активно відбирає хліб у програмістів, ця спеціальність обіцяє широкі перспективи та цікаві можливості для самореалізації.
Якщо ти лише обираєш майбутню кар’єру, дізнайся більше, які предмети потрібно здавати на програміста в Україні, які навчальні заклади готують комп’ютерників і чи великий конкурс на бюджетні місця.
Що потрібно здавати на програміста у 2025
Стати програмістом в Україні можна, вступивши до університету після завершення школи. Навчання пропонують як на денній формі, так і заочно, залежно від твоїх можливостей і потреб.
Перед вступом слід звернути увагу на галузь знань з позначкою F під назвою Інформаційні технології. Саме тут готують фахівців, які у майбутньому працюватимуть у сфері програмування та суміжних напрямах.
Здавати на програміста для отримання сертифіката НМТ: загальні дисципліни та одну на вибір
Отже, здавати на НМТ на програміста потрібно:
- українську мову;
- математику — головний предмет для вступу на всі IT-спеціальності;
- історію України;
- + один предмет на вибір: українську літературу, іноземну мову, фізику, хімію, біологію, географію.
Четвертим предметом краще здавати на програміста іноземну мову чи фізику — їхній коефіцієнти при вступі на комп’ютерні спеціальності вищий.
Фізика особливо важлива для тих, хто планує вивчати комп’ютерну інженерію або планує обрати спеціальність, пов’язану з технічними аспектами ІТ.
Іноземна мова (англійська) — гарний вибір, бо в ІТ-сфері англійська є основною мовою спілкування і програмування.
При вступі на програміста в Україні головне — результати НМТ. Але додаткові переваги можна отримати, якщо ти брав (-ла) участь в олімпіадах з математики чи фізики, маєш сертифікат про закінчення мовних, ІТ-курсів або підготовчих курсів при виші.
Минулого року прохідний бал на спеціальності в ІТ сфері був наступним:
- F2 Інженерія програмного забезпечення — 158,525;
- F3 Комп’ютерні науки — 158,500;
- F7 Комп’ютерна інженерія — 158,513;
- F4 Системний аналіз — 158,607;
- F5 Кібербезпека — 158,500;
- F6 Інформаційні системи та технології — 158,538.
У 2024 році на всю галузь Інформаційні технології (позначка F) виділили 10 137 бюджетних місць. Найбільше бюджетників взяли на дві найпопулярніші спеціальності: Комп’ютерні науки (F3) та Інженерія програмного забезпечення (F2). Але і конкурс на них був найвищим.
Найпопулярніші навчальні заклади, які навчають на програміста:
- Львівська політехніка
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Національний авіаційний університет
- Харківський національний університет радіоелектроніки
- Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
- Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
- Вінницький національний технічний університет
- Одеська політехніка
- Державний торгівельно-економічний університет
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
- Національний лісотехнічний університет України
- Житомирська політехніка
- Києво-Могилянська академія
Більше інформації про те, що треба здавати на програміста, можеш шукати на сайтах навчальних закладів, в які плануєш подавати документи.
