Стати програмістом в Україні: які предмети обрати для НМТ-2025

Попри те, що штучний інтелект активно відбирає хліб у програмістів, ця спеціальність обіцяє широкі перспективи та цікаві можливості для самореалізації.

Якщо ти лише обираєш майбутню кар’єру, дізнайся більше, які предмети потрібно здавати на програміста в Україні, які навчальні заклади готують комп’ютерників і чи великий конкурс на бюджетні місця.

Що потрібно здавати на програміста у 2025

Стати програмістом в Україні можна, вступивши до університету після завершення школи. Навчання пропонують як на денній формі, так і заочно, залежно від твоїх можливостей і потреб.

Перед вступом слід звернути увагу на галузь знань з позначкою F під назвою Інформаційні технології. Саме тут готують фахівців, які у майбутньому працюватимуть у сфері програмування та суміжних напрямах.

Здавати на програміста для отримання сертифіката НМТ: загальні дисципліни та одну на вибір

Отже, здавати на НМТ на програміста потрібно:

українську мову;

математику — головний предмет для вступу на всі IT-спеціальності;

історію України;

+ один предмет на вибір: українську літературу, іноземну мову, фізику, хімію, біологію, географію.

Четвертим предметом краще здавати на програміста іноземну мову чи фізику — їхній коефіцієнти при вступі на комп’ютерні спеціальності вищий.

Фізика особливо важлива для тих, хто планує вивчати комп’ютерну інженерію або планує обрати спеціальність, пов’язану з технічними аспектами ІТ.

Іноземна мова (англійська) — гарний вибір, бо в ІТ-сфері англійська є основною мовою спілкування і програмування.

При вступі на програміста в Україні головне — результати НМТ. Але додаткові переваги можна отримати, якщо ти брав (-ла) участь в олімпіадах з математики чи фізики, маєш сертифікат про закінчення мовних, ІТ-курсів або підготовчих курсів при виші.

Минулого року прохідний бал на спеціальності в ІТ сфері був наступним:

F2 Інженерія програмного забезпечення — 158,525;

F3 Комп’ютерні науки — 158,500;

F7 Комп’ютерна інженерія — 158,513;

F4 Системний аналіз — 158,607;

F5 Кібербезпека — 158,500;

F6 Інформаційні системи та технології — 158,538.

У 2024 році на всю галузь Інформаційні технології (позначка F) виділили 10 137 бюджетних місць. Найбільше бюджетників взяли на дві найпопулярніші спеціальності: Комп’ютерні науки (F3) та Інженерія програмного забезпечення (F2). Але і конкурс на них був найвищим.

Найпопулярніші навчальні заклади, які навчають на програміста:

Більше інформації про те, що треба здавати на програміста, можеш шукати на сайтах навчальних закладів, в які плануєш подавати документи.

