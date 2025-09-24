Поддержка приемных детей в классе: что должны знать учителя

Дети из приемных семей являются одними из самых уязвимых в системе образования. Они чаще сталкиваются с травмами и пробелами в обучении, а также эмоциональными и поведенческими проблемами.

Ребенок может не говорить, что он из приемной семьи, но это часто заметно из-за гнева, тревоги, стыда, а также трудностей с академической или социальной активностью.

Что могут сделать учителя для поддержки таких детей? Ответ начинается с понимания, а уже потом целенаправленных действий. Psychology Today разбирались в этом вопросе.

Как помочь детям из приемных семей во время их переживаний

Пойми влияние травмы

Дети, которых забрали в приемную семью, обычно переживают травмы из-за потери родителей, нестабильности или других обстоятельств. Эта травма может повлиять на развитие мозга, эмоциональную регуляцию, внимание, память и поведение.

То, что может выглядеть как неповиновение, отстраненность от реальности или апатия, часто является реакцией на травму, а не плохим поведением. Из-за хаоса в их жизни, их нервная система часто находится в состоянии повышенной готовности.

Поэтому для таких детей крайне важно обеспечение последовательности, безопасности и контроля.

Исследования показывают, что когда школы используют подходы, учитывающие травму, ученики лучше справляются с эмоциями и академическими задачами.

Во время разговоров находись на одном уровне с ребенком

Опуститесь физически до уровня глаз, чтобы начать разговор. Это помогает в налаживании отношений, уменьшает стресс и улучшает внимание. Используй спокойный, умиротворяющий тон и стиль разговора.

Направляй во время учебного процесса

Удели несколько минут, чтобы заинтересовать ученика и поинтересоваться его работой, прежде чем перенаправлять на другую задачу. Эти мелкие детали укрепляют доверие.

Четко сформулируй переход к другой задаче, например: “Через две минуты мы перейдем к этой задаче”. Объясни ребенку, что требуется и как лучше выполнить задание.

Можно дать пошаговые инструкции, например: “Сначала убери учебник. Затем достань свою тетрадь по математике”. Или: “Сначала мы уберем, а потом пойдем на перерыв”.

Предложи выбор

Дай ребенку выбор: хочет ли он рисовать маркерами или карандашами? Добавь игривые выборы типа: “Ты хочешь пройтись к своему месту или попрыгать, как зайчик?”

Убедись, что им все понятно

Из-за стыда многие дети не высказываются, что им непонятно. Поэтому, если ты чувствуешь эту неуверенность, осторожно пройдись по шагам еще раз.

Поощряй и поддерживай

Подкрепляй любые действия положительным подтверждением, например: “Мне нравится, что ты так быстро готовишься!”

Признавай их страх или стыд: “Это нормально чувствовать неуверенность. Я здесь, чтобы помочь”. Предлагай помощь или советы по необходимости.

Предлагай этические задачи

Задания, предполагающие рисование генеалогического дерева, могут вызвать стыд или чувство горя у приемных детей. Предложи альтернативы, например дерево заботы, которое отражает важных для ребенка людей.

