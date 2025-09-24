Підтримка прийомних дітей у класі: що мають знати вчителі

Діти з прийомних родин є одними з найвразливіших в системі освіти. Вони частіше стикаються з травмами та прогалинами в навчанні, а також емоційними та поведінковими проблемами.

Дитина може не говорити, що вона з прийомної родини, але це часто помітно через гнів, тривогу, сором, а також труднощі з академічною чи соціальною активністю.

Що можуть зробити вчителі, щоб підтримати таких дітей? Відповідь починається з розуміння, а вже потім цілеспрямованих дій. Psychology Today розбиралися в цьому питанні.

Як допомогти дітям з прийомних родин під час їхніх переживань

Зрозумій вплив травми

Діти, яких забрали до прийомної родини, зазвичай переживають травми через втрату батьків, нестабільність або інші обставини. Ця травма може глибоко вплинути на розвиток мозку, емоційну регуляцію, увагу, пам’ять та поведінку.

Те, що може виглядати як непокора, відстороненість від реальності або апатія, часто є реакцією на травму, а не поганою поведінкою. Через хаос у їхньому житті, їхня нервова система часто перебуває в стані підвищеної готовності.

Тож для таких дітей є вкрай важливим забезпечення послідовності, безпеки та відчуття контролю.

Дослідження показують, що коли школи застосовують підходи, які враховують травму, учні краще справляються з емоціями та академічними завданнями.

Під час розмов перебувай на одному рівні з дитиною

Опустися фізично до рівня очей, щоб почати розмову. Це допомагає у встановленні стосунків, зменшує стрес та покращує увагу. Використовуй спокійний, заспокійливий тон та стиль розмови.

Направляй під час навчального процесу

Приділи кілька хвилин, щоб зацікавити учня та поцікавитися його роботою, перш ніж перенаправляти на інше завдання. Ці маленькі деталі зміцнюють довіру.

Чітко сформулюй перехід до іншого завдання, наприклад: “Через дві хвилини ми перейдемо до ось цієї задачі”. Поясни дитині, що саме вимагається і як краще виконати завдання.

Можна дати покрокові інструкції, наприклад: “Спочатку прибери підручник. Потім дістань свій зошит з математики”. Або: “Спочатку ми приберемо, а потім підемо на перерву”.

Запропонуй вибір

Дай дитині вибір: чи хоче вона малювати маркерами або олівцями? Додай грайливі вибори на кшталт: “Ти хочеш пройтися до свого місця чи пострибати, як зайчик?”

Переконайся, що їм все зрозуміло

Через сором багато дітей не висловлюються щодо того, що їм незрозуміло. Тому, якщо ти відчуваєш цю невпевненість, обережно пройдися по кроках ще раз.

Заохочуй та підтримуй

Підкріплюй будь-які дії позитивним підтвердженням, наприклад: “Мені подобається, що ти так швидко готуєшся!”

Визнавай їхній страх чи сором: “Це нормально відчувати невпевненість. Я тут, щоб допомогти”. Пропонуй допомогу або поради у разі необхідності.

Пропонуй етичні завдання

Завдання, які передбачають малювання генеалогічного дерева, можуть викликати сором або відчуття горя у прийомних дітей. Натомість запропонуй альтернативи, наприклад дерево турботи, яке відображає важливих для дитини людей.

Для будь-якої дитини навчання це новий етап у житті. Читай, як допомогти дитині адаптуватися до школи.

