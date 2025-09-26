Стипендия в сентябре: когда ждать выплату

В сентябре 2025 года многие студенты украинских вузов ожидают выплаты стипендий. Но выплат пока не было — читай в материале, когда придет стипендия в сентябре, и почему выплаты задерживаются.

Когда придет стипендия в сентябре

Согласно данным Министерства образования и науки Украины, стипендии обычно начисляются в конце текущего месяца или начале следующего. Точная дата зависит от работы бухгалтерии учебного заведения и банка, через которое проводятся перерасчеты.

В целом академические стипендии выплачиваются раз в месяц, как предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины. Обычно стипендия приходит с 20 по 30 число текущего месяца или 1-7 следующего.

Стипендия придет каждому, а если задержка длится больше недели, советуем обращаться в деканат или бухгалтерию вуза. В 2025 году правительство обещало стабильное финансирование, но из-за дефицита бюджета возможны сбои.

Также в 2025 году с 1 сентября вступили в силу изменения: были повышены размеры стипендий.

Обычная академическая — от 1250 грн, президентская — до 23700 грн и более для отличников. Также правительство ввело образовательные гранты для первокурсников, поступающих через Действие и подтверждаемых до 25 октября, с первым платежом до 1 декабря.

Почему нет стипендии: причины отсутствия выплат

Основные причины задержек и почему не придет стипендия — бюрократические процедуры:

формирование списков стипендиатов,

проверка успеваемости,

финансирование из бюджета,

и др.

В сентябре 2025 года, по данным Пенсионного фонда, пенсии за месяц профинансированы 25 сентября на 67,3 млрд грн, что указывает на конец месяца как типичный конечный срок для государственных выплат.

Аналогично со стипендиями: если университет задерживает документы или есть проблемы с банковскими переводами, деньги могут поступить в начале октября. Дополнительный фактор — переход на новые правила грантов, что может замедлить процесс для некоторых студентов.

