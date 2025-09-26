Стипендія у вересні: коли чекати на виплату

У вересні 2025 року багато студентів українських вишів очікують на виплату стипендій. Але наразі стипендій досі не було — читай у матеріалі, коли прийде стипендія у вересні та чому виплати затримуються.

Коли прийде стипендія у вересні

Згідно з даними Міністерства освіти і науки України, стипендії зазвичай нараховуються наприкінці поточного місяця або на початку наступного. Точна дата залежить від роботи бухгалтерії закладу освіти та банку, через який проводяться перерахунки.

Загалом, академічні стипендії виплачуються раз на місяць, як передбачено постановою Кабінету Міністрів України. Зазвичай стипендія приходить з 20 по 30 число поточного місяця, або 1-7 наступного.

Стипендія прийде кожному, та якщо затримка триває понад тиждень, радимо звертатися до деканату чи бухгалтерії вишу. У 2025 році уряд обіцяв стабільне фінансування, але через дефіцит бюджету можливі збої.

Також у 2025 році з 1 вересня набули чинності зміни: було підвищено розміри стипендій. Звичайна академічна — від 1250 грн, президентська — до 23700 грн і більше для відмінників. Також уряд запровадив освітні гранти для першокурсників, які надходять через Дію і підтверджуються до 25 жовтня, з першим платежем до 1 грудня.

Чому немає стипендії: причини відсутності виплат

Основні причини затримок і чому ніяк не прийде стипендія — бюрократичні процедури:

формування списків стипендіатів,

перевірка успішності,

фінансування з бюджету,

тощо.

У вересні 2025 року, за даними Пенсійного фонду, пенсії за місяць профінансовано 25 вересня на 67,3 млрд грн, що вказує на кінець місяця як типовий кінцевий термін для державних виплат.

Аналогічно зі стипендіями: якщо університет затримує документи, або є проблеми з банківськими переказами, гроші можуть надійти на початку жовтня. Додатковий фактор — перехід на нові правила грантів, що може сповільнити процес для деяких студентів.

