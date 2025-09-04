Меняй образование сам: МУР дает полмиллиона гривен за креативные проекты

Школьников и студентов не заставишь полюбить учебники, но их внимание можно захватить ярким рассказом, жизненным примером или нестандартной подачей.
Когда обучение становится живым и современным — рождается любопытство, интерес к новым знаниям, к расширению взглядов на предмет и в целом на образовательный процесс.
Именно такие подходы хочет отмечать творческое объединение МУР. Поэтому объявило о старте нынешней нынешней Образовательной премии имени Павла Тычины с фондом в полмиллиона гривен.
МУР принимает заявки на премию им. Павла Тычины
Чтобы стать участником, нужно выполнить два задания.
- Записать видео (до одной минуты) на тему, которую считаешь важной для школьников или для общества.
- Написать короткое эссе на тему: Школа учит знать. А кто научит быть?
Среди всех претендентов выберут 25 участников, которые встретятся в полуфинале 18 октября в Киеве в UNIT.City.
Финал состоится 1 ноября, тоже в столице.
Восемь лучших лекторов проведут открытые лекции, а жюри будет оценивать их креативность, простоту и искренность подачи.
Общий фонд конкурса составляет 500 000 грн:
І место — 250 000 грн;
ІІ место — 150 000 грн;
ІІІ место — 100 000 грн.
Как это было в прошлом году?
В 2024 году на премию подались более 200 человек со всей Украины. Кто-то показывал интерактивные эксперименты, кто-то делал настоящие мини-перформансы, а кто-то делился собственным видением современного образовательного процесса.
В полуфинале решающее слово даже имело детское жюри — именно они выбирали, кто заслуживает идти дальше. Финал состоялся в Черновцах и собрал восемь сильнейших лекторов.
Самой младшей участнице тогда было всего 13 лет, и она вышла на сцену наравне со взрослыми.
Именно там впервые вручили премии из фонда в полмиллиона гривен.
Таймлайн Премии-2025
- 1-14 сентября — прием заявок;
- 18 октября — полуфинал в Киеве (UNIT.City);
- 1 ноября — гранд-финал в Киеве (UNIT.City).
Ссылка на прием заявок — тут.
Украина продолжает модернизировать и реформировать образовательную систему, чтобы знания и навыки выпускников были прикладными и могли обеспечить работой в будущем. Читай дальше — какие реформы ожидают украинское образование уже вскоре.
