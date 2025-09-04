Меняй образование сам: МУР дает полмиллиона гривен за креативные проекты

Школьников и студентов не заставишь полюбить учебники, но их внимание можно захватить ярким рассказом, жизненным примером или нестандартной подачей.

Когда обучение становится живым и современным — рождается любопытство, интерес к новым знаниям, к расширению взглядов на предмет и в целом на образовательный процесс.

Именно такие подходы хочет отмечать творческое объединение МУР. Поэтому объявило о старте нынешней нынешней Образовательной премии имени Павла Тычины с фондом в полмиллиона гривен.

МУР принимает заявки на премию им. Павла Тычины

Чтобы стать участником, нужно выполнить два задания.

Записать видео (до одной минуты) на тему, которую считаешь важной для школьников или для общества. Написать короткое эссе на тему: Школа учит знать. А кто научит быть?

Среди всех претендентов выберут 25 участников, которые встретятся в полуфинале 18 октября в Киеве в UNIT.City.

Финал состоится 1 ноября, тоже в столице.

Восемь лучших лекторов проведут открытые лекции, а жюри будет оценивать их креативность, простоту и искренность подачи.

Общий фонд конкурса составляет 500 000 грн:

І место — 250 000 грн;

ІІ место — 150 000 грн;

ІІІ место — 100 000 грн.

Как это было в прошлом году?

В 2024 году на премию подались более 200 человек со всей Украины. Кто-то показывал интерактивные эксперименты, кто-то делал настоящие мини-перформансы, а кто-то делился собственным видением современного образовательного процесса.

В полуфинале решающее слово даже имело детское жюри — именно они выбирали, кто заслуживает идти дальше. Финал состоялся в Черновцах и собрал восемь сильнейших лекторов.

Самой младшей участнице тогда было всего 13 лет, и она вышла на сцену наравне со взрослыми.

Именно там впервые вручили премии из фонда в полмиллиона гривен.

Таймлайн Премии-2025

1-14 сентября — прием заявок;

18 октября — полуфинал в Киеве (UNIT.City);

1 ноября — гранд-финал в Киеве (UNIT.City).

Ссылка на прием заявок — тут.

Украина продолжает модернизировать и реформировать образовательную систему, чтобы знания и навыки выпускников были прикладными и могли обеспечить работой в будущем. Читай дальше — какие реформы ожидают украинское образование уже вскоре.

