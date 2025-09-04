Для тебя Образование

Меняй образование сам: МУР дает полмиллиона гривен за креативные проекты

Мария Бондар, редактор сайта 04 сентября 2025, 17:00 2 мин.
Премия Тычины от МУР

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь