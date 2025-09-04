Змінюй освіту сам: МУР дає пів мільйона гривень за креативні проекти

Школярів та студентів не змусиш полюбити підручники, але їхню увагу можна захопити яскравою розповіддю, життєвим прикладом чи нестандартною подачею.

Коли навчання стає живим і сучасним — народжується інтерес, цікавість до нових знань, до розширення поглядів на предмет і загалом на освітній процес.

Саме такі підходи хоче відзначати творче об’єднання МУР. Тож оголосило про старт цьогорічної Освітньої премії імені Павла Тичини з фондом у пів мільйона гривень.

МУР приймає заявки на премію ім. Павла Тичини

Щоб стати учасником, потрібно виконати два завдання:

Записати відео (до однієї хвилини) на тему, яку вважаєш важливою для школярів чи для суспільства. Написати коротке есе на тему Школа вчить знати. А хто навчить бути?

Серед усіх претендентів оберуть 25 учасників, які зустрінуться в півфіналі 18 жовтня у Києві в UNIT.City.

Фінал відбудеться 1 листопада, теж у столиці.

Вісім найкращих лекторів проведуть відкриті лекції, а журі оцінюватиме їхню креативність, простоту та щирість подачі.

Загальний фонд конкурсу становить 500 000 грн:

І місце — 250 000 грн;

ІІ місце — 150 000 грн;

ІІІ місце — 100 000 грн.

Як це було торік?

У 2024 році на премію подалися понад 200 людей з усієї України. Хтось показував інтерактивні експерименти, хтось робив справжні міні-перформанси, а хтось ділився власним баченням сучасного освітнього процесу.

У півфіналі вирішальне слово навіть мало дитяче журі — саме вони обирали, хто заслуговує йти далі. Фінал відбувся у Чернівцях і зібрав вісім найсильніших лекторів.

Наймолодшій учасниці тоді було всього 13 років — і вона вийшла на сцену нарівні з дорослими.

Саме там уперше вручили премії з фонду у пів мільйона гривень.

Таймлайн Премії-2025

1–14 вересня — прийом заявок;



18 жовтня — півфінал у Києві (UNIT.City);



1 листопада — гранд-фінал у Києві (UNIT.City).

Посилання на прийом заявок — тут.

