Не в холодных классах: образовательный омбудсмен советует школам работать отдаленно на время каникул

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик официально обратилась к руководителям украинских учебных заведений с просьбой не заставлять учителей находиться в помещениях школ во время каникул, если в классах не обеспечен надлежащий температурный режим.

Учителям можно не идти в школу в холод: что известно

В своем обращении она отметила необходимость издания официальных приказов о внедрении дистанционной формы работы на этот период, что позволит педагогам самостоятельно выбирать безопасное и теплое место для выполнения своих профессиональных обязанностей.

Надежда Лещик подчеркнула, что принуждение к труду в холодных классах недопустимо, особенно во времена, когда энергетическая ситуация заставляет экономить ресурсы в отсутствие учеников.

Такой шаг со стороны администраций школ преследует цель не только сохранения здоровья учителей, но и обеспечения рационального подхода к организации рабочего процесса в сложных зимних условиях.

Раньше мы писали, когда будут весенние каникулы 2026 — читай в материале, когда можно будет отдохнуть от уроков.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!