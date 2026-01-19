Не у холодних класах: освітній омбудсмен радить школам працювати віддалено на час канікул

Освітній омбудсмен Надія Лещик офіційно звернулася до керівників українських закладів освіти з проханням не примушувати вчителів перебувати у приміщеннях шкіл під час канікул, якщо в класах не забезпечено належний температурний режим.

Вчителям можна не йти до школи у холод: що відомо

У своєму зверненні вона наголосила на необхідності видання офіційних наказів про впровадження дистанційної форми роботи на цей період, що дозволить педагогам самостійно обирати безпечне та тепле місце для виконання своїх професійних обов’язків.

Читати на тему Канікули до 1 лютого 2026: МОН офіційно змінило графік навчання через морози В Україні офіційно продовжили канікули до 1 лютого 2026 року через енергокризу.

Надія Лещик підкреслила, що примус до праці в холодних класах є неприпустимим, особливо в часи, коли енергетична ситуація змушує економити ресурси під час відсутності учнів.

Такий крок з боку адміністрацій шкіл має на меті не лише збереження здоров’я вчителів, а й забезпечення раціонального підходу до організації робочого процесу в складних зимових умовах.

Раніше ми писали, коли будуть весняні канікули 2026 — читай в матеріалі, коли можна буде відпочити від уроків.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!