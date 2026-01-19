Для тебе Освіта

Не у холодних класах: освітній омбудсмен радить школам працювати віддалено на час канікул

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 19 Січня 2026, 15:00 1 хв.
вчителі у школі
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь