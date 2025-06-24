ТЗНК-2025: что это такое и какой проходной балл

Чтобы поступить на магистратуру или аспирантуру в Украине, нужно сдать Единый вступительный экзамен (ЄВІ) независимо от выбранной специальности. Этот экзамен включает два основных блока: тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку.

Чтобы участвовать в конкурсном отборе на обучение, нужно набрать хотя бы минимальное количество проходных баллов.

Читай в материале, какой проходной балл ТЗНК-2025 и как его оценивают.

ТЗНК-2025: какой проходной балл

Длительность ЄВІ составляет 120 минут, говорится на сайте osvita.ua. В 2025 году структура ТЗНК включает 27 задач:

4 задания предусматривают заполнение пробелов в коротких текстах с выбором правильного варианта;

23 задача — с одним правильным вариантом ответа.

Максимальный результат по ТЗНК составляет 33 балла, из них:

10 баллов можно получить за задание с 1 по 4;

23 балла — за задание с 5 по 27.

Тест по иностранному языку состоит из двух частей: “чтение” и “использование языка”. Он содержит 30 заданий:

6 заданий на соответствие;

5 — с выбором правильного ответа;

19 — на заполнение пробелов в тексте с помощью словосочетаний.

Каждая правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Следовательно, максимально за этот блок можно получить 30 баллов. Чтобы претендовать на поступление в аспирантуру или магистратуру в 2025 году, необходимо преодолеть минимальные пороговые значения:

не менее 5 баллов из 30 возможных по иностранному языку;

не менее 5 баллов из 33 возможных по результатам ТЗНК.

Поступающие, набравшие эти минимальные баллы, допускаются к участию в конкурсном отборе на обучение на аспирантуре или магистратуре.

Как рассчитать балл ЄВІ ТЗНК

После сдачи теста общих обучающих компетентностей (ТЗНК), результаты поступающего переводятся в 200-балльную систему. Для этого используется специальная таблица соответствия, позволяющая перевести набранные тестовые баллы в шкалу от 100 до 200 баллов.

Эта шкала носит рейтинговый характер, поскольку показывает, какое место занимает результат конкретного поступающего среди всех участников тестирования по ТЗНК. Официальная таблица перевода баллов размещена в Приложении 5 к Порядка приема на обучение в высшие образования в 2025 году.

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