ТЗНК-2025: что это такое и какой проходной балл

Фото Unsplash Чтобы поступить на магистратуру или аспирантуру в Украине, нужно сдать Единый вступительный экзамен (ЄВІ) независимо от выбранной специальности. Этот экзамен включает два основных блока: тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку. Чтобы участвовать в конкурсном отборе на обучение, нужно набрать хотя бы минимальное количество проходных баллов. Читай в материале, какой проходной балл ТЗНК-2025 и как его оценивают.ТЗНК-2025: какой проходной балл Длительность ЄВІ составляет 120 минут, говорится на сайте osvita.ua. В 2025 году структура ТЗНК включает 27 задач: 4 задания предусматривают заполнение пробелов в коротких текстах с выбором правильного варианта; 23 задача — с одним правильным вариантом ответа. Читать по теме Что брать с собой на ЕВЭ: перечень вещей, которые обязательно нужны для сдачи экзамена Просмотри, что нужно взять с собой на ЕВЭ-2025 — в нашем материале. Максимальный результат по ТЗНК составляет 33 балла, из них: 10 баллов можно получить за задание с 1 по 4; 23 балла — за задание с 5 по 27. Тест по иностранному языку состоит из двух частей: “чтение” и “использование языка”. Он содержит 30 заданий: 6 заданий на соответствие; 5 — с выбором правильного ответа; 19 — на заполнение пробелов в тексте с помощью словосочетаний. Каждая правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Следовательно, максимально за этот блок можно получить 30 баллов. Чтобы претендовать на поступление в аспирантуру или магистратуру в 2025 году, необходимо преодолеть минимальные пороговые значения: не менее 5 баллов из 30 возможных по иностранному языку; не менее 5 баллов из 33 возможных по результатам ТЗНК. Поступающие, набравшие эти минимальные баллы, допускаются к участию в конкурсном отборе на обучение на аспирантуре или магистратуре. Как рассчитать балл ЄВІ ТЗНК После сдачи теста общих обучающих компетентностей (ТЗНК), результаты поступающего переводятся в 200-балльную систему. Для этого используется специальная таблица соответствия, позволяющая перевести набранные тестовые баллы в шкалу от 100 до 200 баллов. Эта шкала носит рейтинговый характер, поскольку показывает, какое место занимает результат конкретного поступающего среди всех участников тестирования по ТЗНК. Официальная таблица перевода баллов размещена в Приложении 5 к Порядка приема на обучение в высшие образования в 2025 году. Ранее мы рассказывали, как проходит вступительная кампания 2025 года и что выбирают абитуриенты. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Вступительная кампания, освіта Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter