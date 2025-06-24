ТЗНК-2025: що це таке та який прохідний бал

Щоб вступити на магістратуру чи аспірантуру в Україні, треба скласти Єдиний вступний іспит (ЄВІ), незалежно від обраної спеціальності. Цей іспит охоплює два основні блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тест з іноземної мови.

Щоб брати участь у конкурсному відборі на навчання, треба набрати хоча б мінімальну кількість прохідних балів.

Читай у матеріалі, який прохідний бал ТЗНК-2025 та як його оцінюють.

ТЗНК-2025: який прохідний бал

Загальна тривалість ЄВІ становить 120 хвилин, йдеться на сайті osvita.ua. У 2025 році структура ТЗНК включає 27 завдань:

4 завдання передбачають заповнення пропусків у коротких текстах з вибором правильного варіанту;

23 завдання — з одним правильним варіантом відповіді.

Максимальний результат за ТЗНК становить 33 бали, з них:

10 балів можна отримати за завдання з 1 по 4;

23 бали — за завдання з 5 по 27.

Тест з іноземної мови складається з двох частин: “читання” та “використання мови”. Він містить 30 завдань:

6 завдань на відповідність;

5 — із вибором правильної відповіді;

19 — на заповнення пропусків у тексті за допомогою словосполучень.

Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 1 бал. Отже, максимально за цей блок можна отримати 30 балів. Щоб претендувати на вступ до аспірантури або магістратури у 2025 році, необхідно подолати мінімальні порогові значення:

щонайменше 5 балів із 30 можливих з іноземної мови;

не менше 5 балів із 33 можливих за результатами ТЗНК.

Вступники, які набрали ці мінімальні бали, допускаються до участі в конкурсному відборі на навчання на аспірантурі або магістратурі.

Як розрахувати бал ЄВІ ТЗНК

Після складання тесту загальних навчальних компетентностей (ТЗНК), результати вступника переводяться у 200-бальну систему. Для цього використовується спеціальна таблиця відповідності, яка дозволяє перевести набрані тестові бали у шкалу від 100 до 200 балів.

Ця шкала має рейтинговий характер, оскільки показує, яке місце займає результат конкретного вступника серед усіх учасників тестування з ТЗНК. Офіційна таблиця переведення балів розміщена у Додатку 5 до Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2025 році.

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