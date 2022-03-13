Общины, приветливые к переселенцам: как они могут получить компенсацию от государства

Массовые внутренние миграции влекут за собой множество вопросов. Один из них касается территориальных общин.

Как общинам, бесплатно принимающим переселенцев, получить компенсацию за оплату коммунальных услуг? Разбираем подробно в материале.

Кто и как может получить такие компенсации?

Получить компенсацию смогут общины, которые предоставляют бесплатное убежище переселенцам в зданиях и помещениях коммунальной формы собственности (школы, садики, дворцы культуры и т.п.).



О каких именно коммунальных расходах идет речь?

Все расходы, связанные с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, газоснабжением, покупкой дров, пеллетов и угля.

Как получить компенсацию?

Следует подать заявление в военную администрацию, а также предоставить чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг. Следует это делать не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца.

Военные администрации будут отправлять Минрегиону соответствующие данные по общинам, а Минрегион — готовить акт о выделении средств.



Когда программа вступит в силу?

Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года. То есть в начале апреля общины смогут подавать свои заявки на возмещение.

Помощь общинам

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