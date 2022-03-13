Общины, приветливые к переселенцам: как они могут получить компенсацию от государства

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 13 марта 2022, 19:00
Бюджет/Фото: Unsplash

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