Громади, привітні до переселенців: як їм отримати відшкодування від держави

Масові внутрішні міграції спричиняють багато запитань. Одне із таких стосується територіальних громад.

Як громадам, які безкоштовно приймають переселенців, отримати компенсацію за оплату комунальних послуг? Розбираємо це детально у матеріалі.

Хто та як може отримати такі компенсації?

Громади, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у будівлях та приміщеннях комунальної форми власності (школи, садочки, палаци культури тощо).

Про які саме комунальні витрати йдеться?

Всі витрати, пов’язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, пелетів та вугілля.

Як можна отримати компенсацію?

Треба подати заяву до військової адміністрації та чеки або скани, які підтверджують оплату комунальних послуг. Варто це робити не пізніше третього робочого дня після звітного місяця.

Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані по громадах, а Мінрегіон готуватиме акт уряду про виділення коштів.

Коли запрацює програма?

Відшкодовуватимуться витрати на комунальні послуги, надані з 1 березня 2022 року. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.

Допомога громадам

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