Разбили частные дома и унесли жизни: какие последствия ужасной атаки на Кривой Рог

Уничтожать жизни и достижения других людей — наверное, наиболее популярная и поразительно заметная традиция российских оккупантов. Поэтому захватчики снова провели массированный обстрел украинских городов.

Под вражеским огнем 14 января оказалось немало областей, в частности, большая трагедия произошла в Днепре, где российская ракета попала в многоквартирный дом. Однако не обошли вражеские снаряды и Днепропетровскую область.

Кривой рог — последние новости

14 января российские оккупанты обстреляли Кривой Рог. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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Чиновник отметил, что четыре ракеты удалось защитникам сбить. Однако один вражеский снаряд попал в частный сектор вблизи объекта критической инфраструктуры.

Всего повреждения получили шесть частных домов. Также, по предварительным данным, один человек погиб и еще один человек ранен.

На месте работают все спасательные и аварийные службы.

Сколько ракет выпустили россияне по Украине 14 января

По данным Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, всего за сутки враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и десять пусков управляемых авиационных ракет.

Силам и средствам Воздушных сил ВСУ вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны удалось уничтожить 18 крылатых ракет и семь управляемых авиационных ракет.

Искренние соболезнования семьям погибших. Отомстим!

Очередной российский снаряд разрушил сегодня, 14 января, уже не один дом и не одну жизнь. Читай, какие последствия вражеских обстрелов Днепра.

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Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко