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Розбили приватні будинки та забрали життя: які наслідки жахливої атаки на Кривий Ріг

Даніела Долотова, редакторка сайту 14 Січня 2023, 20:20
Кривий Ріг

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