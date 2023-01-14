Розбили приватні будинки та забрали життя: які наслідки жахливої атаки на Кривий Ріг

Нищити життя та здобутки інших людей — напевно, найбільш популярна та разюче помітна традиція російських окупантів. Тому загарбники знову здійснили масований обстріл українських міст.

Під ворожим вогнем 14 січня опинилося чимало областей, зокрема велика трагедія сталась у Дніпрі, де російська ракета влучила у багатоквартирний будинок. Однак не оминули ворожі снаряди й Дніпропетровську область.

Кривий ріг — останні новини

14 січня російські окупанти обстріляли Кривий Ріг. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Посадовець зазначив, що чотири ракети вдалось оборонцям збити. Проте один ворожий снаряд влучив у приватний сектор поблизу об’єкта критичної інфраструктури.

Загалом пошкоджень зазнали шість приватних будинків. Також, за попередніми даними, одна людина загинула і ще одна особа поранена.

На місці працюють всі рятівні та аварійні служби.

Скільки ракет випустили росіяни по Україні 14 січня

За даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, загалом за добу ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та десять пусків керованих авіаційних ракет.

Силам та засобам Повітряних сил ЗСУ разом з підрозділами інших складових Сил оборони вдалось знищити 18 крилатих ракет та сім керованих авіаційних ракет.

Щирі співчуття родинам загиблих. Помстимося!

Черговий російський снаряд зруйнував за сьогодні, 14 січня, вже не один будинок та не одне життя. Читай, які наслідки ворожого обстрілу Дніпра.

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Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко