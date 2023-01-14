Знесли весь під’їзд, під завалами люди! Росія поцілила у багатоквартирний будинок у Дніпрі

Святкові дні чи будні — для російських окупантів це не важливо. Єдине, що їх цікавить — це терор та повне знищення мирного населення України. Не винятком став і сьогоднішній день, 14 січня, коли росіяни обстріляли Дніпро.

Обстріл Дніпра 14 січня — останні новини

Ворожий снаряд влучив у багатоквартирний будинок. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день.

Наразі на місці вже працюють ДСНС та всі міські служби. Під завалами знаходяться люди — цілі родини, які були вдома.

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Також посадовець додав, що чудово знає будинок, у який прилетів російський снаряд. Кирило Тимошенко народився та проживав поруч із цією будівлею.

Знаю людей з цього району. Привітні і доброзичливі!

За даними Офісу президента України, наразі з-під завалів вдалось врятувати 15 осіб. Також голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що внаслідок ворожого удару за попередніми даними постраждало десять осіб, двоє з них — діти. Троє людей у тяжкому стані.

Пізніше кількість постраждалих внаслідок російської атаки по житловому будинку у Дніпрі збільшилася до 18 осіб.

Оновлено о 17:45: Відомо про 5 загиблих.

Тварюки, — підсумував Валентин Резніченко.

Крім того, на місце влучання виїхав міський голова Борис Філатов. Посадовець зазначив, що зараз район повністю знеструмлений та відключений від систем життєзабезпечення. Також на місці поганий зв’язок. Та попри всі складнощі, завали будуть розбирати всю ніч.

Скоти, — коротко додав Борис Філатов.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук також прокоментував ситуацію в Дніпрі та зазначив, що дії російських окупантів виглядають як чергова агонія терористів.

Запустити десятки ракет по мирних містах, по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках, керуючись осатанілим прагненням усе знищити та зруйнувати. Усе — від безсилля та слабкості.

Знесли весь під’їзд, під завалами люди! Росія поцілила у багатоквартирний будинок у Дніпрі / 4 Фотографії

Фото: журналіст Фактів ICTV Єгор Ромахло

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що обстріл Дніпра російською армією — це ще один дуже потужний сигнал того, що Росія має бути негайно виключена з Ради Безпеки ООН.

Її присутність у цьому органі — ганьба для всього світу.

Іноді здається, що за цей рік ми бачили всі відтінки «руського світу». Але Москва доводить, що цинізму немає меж. Дніпро. Субота. Звичайний будинок. Підла російська ракета… Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН. Її присутність у цьому органі – ганьба для всього світу. pic.twitter.com/RgnVsqciRz — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 14, 2023

Також вранці 14 січня окупанти обстріляли столицю України. Читай, яка ситуація у Києві станом після обстрілів.

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