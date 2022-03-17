Оружие для гражданских. Рассказываем, как получить его от государства и когда возвращать

Простые украинцы, которые хотят сами сдерживать агрессию войск Российской Федерации, могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Какое оружие разрешено, как его получить и что значит принятый в начале марта закон, выясняем вместе с Министерством юстиции.
В начале марта Верховная Рада приняла закон, который предусматривает:
Каждый украинец или лицо, легально находящееся в Украине, может получить оружие и боеприпасы от Украины и противостоять агрессии РФ.
Каждый украинец или лицо, легально находящееся в Украине, может получить оружие и боеприпасы от Украины и противостоять агрессии РФ.
В таком случае применение простыми жителями оружия приравнивается к применению оружия военными, защищающими Украину.
Вернуть оружие нужно будет в течение 10 дней после победы или после завершения действия военного положения в Украине. То есть оружие выдается временно.
Согласно закону, противостоять российскому нашествию можно и со своим оружием. Разрешено использование такого оружия:
С гражданских снимается ответственность за использование огнестрельного оружия (из списка) против агрессии РФ, — говорят в Минюсте.
С гражданских снимается ответственность за использование огнестрельного оружия (из списка) против агрессии РФ, — говорят в Минюсте.
Оружие можно получить в управлениях Национальной полиции в вашей области или городе.
Для этого нужно подать следующие документы:
Полиция должна рассмотреть ваше заявление в течение суток после его подачи.
Сюда относим несколько категорий людей:
Однако существует и исключение из правила: если вы потеряли оружие во время отпора российским военным, вы можете подать заявление о потере оружия и получить новое от полиции.
Напомним, в Украине началась мобилизация резервистов второй очереди — что это значит и какие еще есть волны читайте по ссылке.