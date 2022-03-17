Зброя від держави для цивільних. Розповідаємо, яка саме, як її отримати та коли повертати

Прості українці, які хочуть самі стримувати агресію військ Російської Федерації, можуть отримати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Яка зброя дозволена, як її отримати та що означає ухвалений на початку березня закон — з’ясовуємо разом з Міністерством юстиції.

Закон про зброю для цивільних

На початку березня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає наступне:

Кожен українець або особа, яка легально перебуває в Україні, може отримати зброю та боєприпаси від України та протистояти агресії РФ.

У такому разі застосування простими мешканцями зброї прирівнюється до застосування зброї військовими, які боронять Україну.

Віддати отриману зброю потрібно буде впродовж 10 днів після перемоги або після завершення дії воєнного стану в Україні. Тобто, зброя видається тимчасово.

Яка зброя дозволена

Відповідно до закону, протистояти російській навалі можна за допомогою власної зброї також. Сюди відносимо:

іменну вогнепальну зброю

пістолети, револьвери, гвинтівки та гладкоствольну зброю

мисливську нарізну зброю

комбіновану зброю

З цивільних знімається відповідальність за використання вогнепальної зброї (зі списку) проти агресії РФ, — кажуть у Мін’юсті.

Як отримати зброю від держави

Зброю можна буде отримати в управліннях Національної поліції у вашій області чи місті.

Для цього потрібно подати такі документи:

Письмова заява про участь у відсічі збройній агресії та видачу вогнепальної зброї та/або боєприпасів до неї; Документ, що посвідчує особу; Копію документу, що посвідчує особу, засвідчену власноруч; За наявності — копію військового квитка, посвідчення учасника війни чи учасника бойових дій.

Строк розгляду заяви на отримання зброї

Поліція має розглянути вашу заяву впродовж доби після її подачі.

Кому не дозволено видавати зброю та боєприпаси

Сюди відносимо кілька категорій громадян:

особи до 18 років;

недієздатні особи або ті, дієздатність яких обмежена рішенням суду

цивільні, які вже отримали зброю від держави.

Однак існують й винятки з правила: якщо ви втратили зброю під час відсічі російським військовим, ви можете подати заяву про втрату зброї та отримати нову від поліції.

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