Зброя від держави для цивільних. Розповідаємо, яка саме, як її отримати та коли повертати

Прості українці, які хочуть самі стримувати агресію військ Російської Федерації, можуть отримати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Яка зброя дозволена, як її отримати та що означає ухвалений на початку березня закон — з’ясовуємо разом з Міністерством юстиції.
На початку березня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає наступне:
Кожен українець або особа, яка легально перебуває в Україні, може отримати зброю та боєприпаси від України та протистояти агресії РФ.
Кожен українець або особа, яка легально перебуває в Україні, може отримати зброю та боєприпаси від України та протистояти агресії РФ.
У такому разі застосування простими мешканцями зброї прирівнюється до застосування зброї військовими, які боронять Україну.
Віддати отриману зброю потрібно буде впродовж 10 днів після перемоги або після завершення дії воєнного стану в Україні. Тобто, зброя видається тимчасово.
Відповідно до закону, протистояти російській навалі можна за допомогою власної зброї також. Сюди відносимо:
З цивільних знімається відповідальність за використання вогнепальної зброї (зі списку) проти агресії РФ, — кажуть у Мін’юсті.
З цивільних знімається відповідальність за використання вогнепальної зброї (зі списку) проти агресії РФ, — кажуть у Мін’юсті.
Зброю можна буде отримати в управліннях Національної поліції у вашій області чи місті.
Для цього потрібно подати такі документи:
Поліція має розглянути вашу заяву впродовж доби після її подачі.
Сюди відносимо кілька категорій громадян:
Однак існують й винятки з правила: якщо ви втратили зброю під час відсічі російським військовим, ви можете подати заяву про втрату зброї та отримати нову від поліції.
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