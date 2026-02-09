Остров Эпштейна Little Saint James — рай для богачей и ловушка для девушек

Остров, который часто называют Островом Эпштейна, официально известен как Little Saint James. Он расположен в Карибском море, в составе Американских Виргинских островов.

На этот частный остров в свое время прилетали для отдыха знаменитости, ученые и члены королевских семей — друзья и знакомые американского миллиардера Джеффри Эпштейна, который начиная с 2008 года был фигурантом уголовного расследования о проституции с участием несовершеннолетних, а впоследствии — и секс-торговли женщинами.

Больше деталей о тропическом рае Эпштейна и о том, что на нем на самом деле происходило — в материале.

Остров Эпштейна — что там происходило

Эпштейн приобрел остров в 1998 году примерно за 7,95 миллиона долларов, что даже по карибским меркам того времени было умеренной ценой.

После покупки он радикально преобразил его: уничтожил большую часть природной флоры и посадил ряды пальм, создав экзотический искусственный пейзаж.

На острове построили главный особняк со множеством общих помещений, а рядом — гостевые дома, часто с отдельными спальнями для гостей и, по свидетельствам бывших сотрудников, для молодых девушек, которых также держали там.

Попасть на остров можно было только на яхте или вертолете — это контролировали охранники поместья.

Как сообщил генеральный прокурор по делу Эпштейна, тот прилетал в Сент-Томас на частном самолете, что “помогало маскировке”, и использовал два вертолета Hyperion Air “для перевозки молодых женщин и несовершеннолетних девушек между Сент-Томасом и Литл-Сент-Джеймсом”.

Несколько работников аэропорта и диспетчеров воздушного движения рассказывали, что видели Эпштейна вместе с девушками, которые, по их впечатлениям, могли быть несовершеннолетними.

А одна из его вероятных жертв в интервью CBS News рассказала, что Эпштейн “загнал меня в свою спальню на острове, где у него был пистолет, прикрепленный к стойке кровати. Я не могла уйти. Единственным способом покинуть остров был либо вертолет, либо лодка”.

Остров был частной собственностью, окруженной морем, закрытый для публичного доступа.

Кто посещал остров Эпштейна

Среди известных лиц, которые, по сообщениям СМИ и свидетельствам, посещали остров Little Saint James, были Стивен Хокинг, теоретический физик; Лоуренс Краусс, лауреат Нобелевской премии; комик Крис Такер; магнат Лес Векснер из Victoria’s Secret; модель Наоми Кэмпбелл; бывший помощник Тони Блэра лорд Питер Мандельсон и принц Эндрю.

В файлах Эпштейна есть информация, что Билл Клинтон якобы также был гостем, хотя сам он отрицал какие-либо визиты на остров.

По данным СМИ, Дональд Трамп летал на одном из частных самолетов Эпштейна, однако посещение острова им не подтверждено.

Также иллюзионист Дэвид Копперфилд якобы предлагал провести там фотосессию для супермодели Клаудии Шиффер.

Гостей обычно доставляли на острова Эпштейна частным самолетом, в отдельную приватную зону, отделённую от основной взлётно-посадочной полосы. Затем их перевозили до Литл-Сент-Джеймс на чёрных вертолётах Эпштейна, что обеспечивало полную конфиденциальность и контроль над перемещением гостей.

Остров Эпштейна Little Saint James как звено в сети торговли женщинами

Сотрудники аэропорта на Сент-Томас рассказывали, что видели, кого Эпштейн привозил с собой. Один из них отмечал: “Неоднократно я видел, как Эпштейн выходил из своего вертолета, стоял на взлётной полосе на глазах у моей башни и садился в свой частный самолет вместе с детьми-девочками”.

Другая сотрудница свидетельствовала: “Они выглядели так, будто вышли из каталога нижнего белья. Они ходили почти без одежды или лежали у бассейна обнажёнными. Так было большую часть времени. Я беспокоилась из-за их возраста. Некоторые из них выглядели очень молодыми, и я не могла не задуматься, знают ли их матери, где они”.

Как стало ясно из иска Вирджинии Джуффре против принца Эндрю, остров Little Saint James был центральным элементом глобальной схемы сексуальной эксплуатации.

Рекрутеры Эпштейна искали уязвимых молодых женщин и использовали их, запугивая “демонстрациями силы и оружия”, а затем угрозами и шантажом заставляли их заниматься сексом с клиентами.

В иске также указывалось, что остров был лишь одним из этапов мировой сети частных рейсов Эпштейна, которыми жертвы торговли людьми перевозились в такие города, как Лондон, Париж, Танжер, Гранада в Испании, Сент-Луис, Палм-Бич, Атлантик-Сити и другие.

Напомним: в июле 2019 года Джеффри Эпштейн был арестован по федеральным обвинениям в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации — организации сети вербовки девушек в США и за рубежом для сексуальных услуг.

Он умер 10 августа 2019 года в федеральной тюремной камере на Манхэттене. Официальная причина смерти — самоубийство через повешение. Однако обстоятельства его смерти до сих пор вызывают сомнения и подпитывают многочисленные конспирологические теории.

Источник информации и главного фото: Independent.

Читайте также: файлы Эпштейна и Украина — сколько раз упоминается и посещал ли бизнесмен Киев.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!