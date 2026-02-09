Острів Епштейна Little Saint James — рай для багатіїв і пастка для дівчат

Острів, який часто називають Острів Епштейна, офіційно відомий як Little Saint James. Він розташований у Карибському морі, в складі Американських Віргінських островів.

На цей приватний острів свого часу прилітали для відпочинку знаменитості, науковці та члени королівських родин — друзі і знайомі американського мільярдера Джеффрі Епштейна, який починаючи з 2008 року був фігурантом кримінального розслідування щодо проституції неповнолітніх, а в подальшому — і секс-торгівлі жінками.

Більше деталей про тропічний рай Епштейна і, що на ньому насправді відбувалося — у матеріалі.

Острів Епштейна — що там відбувалося

Епштейн придбав острів у 1998 році за приблизно 7,95 мільйона доларів, що навіть за карибськими мірками на той час було помірною ціною.

Після придбання він радикально перетворив його: винищив більшість природної флори і насадив ряди пальм, створивши екзотичний штучний пейзаж.

На острові збудували головний особняк з багатьма спільними приміщеннями, а поруч — гостьові будинки, часто з окремими спальнями для гостей і, за свідченнями колишніх працівників, для молодих дівчат, яких також тримали тут.

Потрапити на острів можна було лише на яхті або гелікоптері – це контролювали охоронці маєтку.

Як повідомив генеральний прокурор в справі Епштена, той прилетів до Сент-Томаса на приватному літаку, що “допомагало з маскуванням” і використовував два гелікоптери Hyperion Air “для перевезення молодих жінок і неповнолітніх дівчат між Сент-Томасом і Літл-Сент-Джеймсом”.

Декілька працівників аеропорту та диспетчери повітряного руху розповідали, що помічали Епштейна разом із дівчатами, які, за їхнім враженням, могли бути неповнолітніми.

Одна з його ймовірних жертв в інтерв’ю CBS News розповіла, що Епштейн “загнав мене у свою спальню, де у нього був пістолет, прикріплений до стовпчика ліжка. Я не могла піти. Єдиним способом покинути острів був або гелікоптер, або човен.”

Острів був приватною власністю, оточеною морем, без публічного доступу.

Хто відвідував острів Епштейна

Серед відомих осіб, які, за повідомленнями ЗМІ та свідченнями, відвідували острів Little Saint James, були Стівен Гокінг, теоретичний фізик, Лоуренс Краусс, лауреат Нобелівської премії, комік Кріс Такер, магнат Лес Векснер з Victoria’s Secret, модель Наомі Кемпбелл, колишній помічник Тоні Блера лорд Пітер Мандельсон та принц Ендрю.

В файлах Епштейна є інформація, що Білл Клінтон нібито також був гостем, хоча сам він заперечував будь-які візити на острів.

За даними медіа, Дональд Трамп літав на одному з приватних літаків Епштейна, проте відвідування острова ним не підтверджено.

Також ілюзіоніст Девід Копперфілд нібито пропонував зробити на острові фотосесію для супермоделі Клаудії Шиффер.

Гостей зазвичай доставляли на острови Епштейна приватному літаку, у відокремлену приватну зону, відділену від основної злітно-посадкової смуги. Потім їх перевозили до Літл-Сент-Джеймс на чорних гелікоптерах Епштейна.це забезпечувало повну конфіденційність і контроль над пересуванням гостей.

Острів Епштейна Little Saint James як ланцюжок в мережі торгівлі жінками

Працівники аеропорту на Сент-Томас розповідали, що бачили, кого Епштейн привозив із собою. Один із них зазначав: “Неодноразово я бачив, як Епштейн виходив із свого гелікоптера, стояв на злітній смузі на очах у моїй вежі і сідав у свій приватний літак разом із дітьми-дівчатами”.

Інша працівниця свідчила: “Вони виглядали так, ніби вийшли з каталогу білизни. Вони ходили майже без одягу або лежали біля басейну без одягу. Так було більшість часу. Я хвилювався через їхній вік. Декілька з них виглядали дуже молодими, і я не могла не замислитися, чи знають їхні матері, де вони.”

Як встало ясно з позову Вірджинії Джуффре проти принца Ендрю, острів Little Saint James був центральним елементом глобальної схеми сексуальної експлуатації.

Рекрутери Епштейна шукали вразливих молодих жінок і використовували їх, залякуючи “демонстраціями сили та зброї”, а потім змушували погрозами і шантажем примушували їх займатися сексом із клієнтами.

У позові також зазначалося, що острів був лише одним із етапів світової мережі приватних рейсів Епштейна, якими жертви торгівлі людьми перевозилися до таких міст, як Лондон, Париж, Танжер, Гранада в Іспанії, Сент-Луїс, Палм-Біч, Атлантік-Сіті та інших.

Нагадаємо: у липні 2019 року Деффрі Епштейн був затриманий за федеральними звинуваченнями в торгівлі неповнолітніми для сексуальної експлуатації — організації мережі вербування дівчат у США і за кордоном для сексуальних послуг.

Він помер 10 серпня 2019 року у федеральній тюремній камері на Манхеттені. Офіційна причина смерті — самогубство через повішення. Щоправда обставини його смерті і досі викликають сумніви і живлять численні конспірологічні теорії.

Джерело інформації та головного фото: Іndependent.

