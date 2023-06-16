“Как поддерживать себя в ситуации разочарования во время поиска работы?”

Я уже три месяца в поиске работы и ничего не удалось найти, рекрутеры не отвечают на мое резюме, после собеседования не пишут фидбеки. Знакомая ситуация?

При поиске работы подобное может происходить на нашем пути. Как следствие — привет сомнения и уныние.

Об этом говорит HR-менеджер, психолог, сертифицированный карьерный консультант Career Hub Любовь Шинкарева.

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Отсутствие опыта через старт карьеры, переход в новую сферу, большая конкуренция на рынке труда и нехватка вакансий усложняют наш поиск. Однако иногда препятствием для работы мечты становятся еще и психологические барьеры:

Страх ошибок — желание делать все правильно, разочаровать, ограничивает зону наших возможностей и останавливает наше движение вперед. Неверие в себя — мало опыта, знаний, на мое резюме никто не обратит внимание, как я могу хвалить себя — как часто ты слышишь такой внутренний голос? Синдром отложенной жизни — потом будет лучше, спокойнее, потом будут новые возможности. Как результат, мы остаемся стоять на месте и ожидать лучших перемен. Игнорирование ценностей — нужно найти престижную высокооплачиваемую работу, ради которой я буду терпеть не интересные задачи, унижения, разочарования. Негативный предыдущий опыт — эта работа не будет лучше, меня везде окружают неудачи.

И таких, казалось бы, невидимых, на первый взгляд, барьеров может быть много. Однако мы всегда имеем выбор и можем выбирать движение вперед.

Какие существуют шаги на пути к работе мечты

Осознать, что идеальной работы нет, но мы можем создавать условия для своего развития и реализации. У нас всегда есть ответственность за рабочие процессы, задачи, которые нам нравятся больше и меньше. Такое понимание помогает реалистично посмотреть на рынок труда и осознать, какие задачи интересны, что развивает вас и готовы ли вы отдавать свое время этой компании, вакансии. Чтобы содержательно наполнить свое резюме и более уверенно чувствовать себя на собеседовании, важно провести самоанализ.

Дай себе ответы на вопросы:

Что я знаю? Откуда я получаю информацию? Какие темы мне интересно учить?

Что я умею? Что у меня получается делать хорошо? Какие навыки отмечают мои знакомые?

Что я считаю своим достижением? Как мне удалось добиться этого результата?

Однако может возникнуть вопрос, если я только в начале пути своего профессионального развития, какой опыт, знания или достижения у меня есть?

Здесь важно не критиковать себя, а вспомнить ситуации, где раскрываются твои умения: прохождение практики, участие в конкурсе, организация студенческого фестиваля, волонтерство, ведение личного профессионального блога. Вспомни, какие знания, умения и черты твоего характера помогают тебе добиваться цели.

Поиск работы — это уже работа. Помни о балансе времени, которое ты уделяешь рассмотрению вакансий и выделяй время для отдыха, сна, питания, физической активности. Наша эмоциональная и физическая сферы тесно переплетены между собой и влияют на эффективность при поиске работы. Развивай свой социальный капитал — подпишись на страницы компаний, где хотелось бы работать, просматривай страницы специалистов, профессиональной сферой которых ты интересуешься, посещай форумы, конференции. Так ты сможешь узнать больше о профессии и познакомиться с новыми интересными для себя людьми. Принимай отказ, как шаг вперед. Веди анализ, сколько резюме удалось отправить, сколько было отзывов, приглашений на собеседование. Фиксация этой информации поможет понять, какой этап требует усиления: если нет отклика на резюме, просмотри, можешь ли ты его усилить или использовать дополнительные источники поиска вакансий, устанавливать личный контакт с рекрутером. Отказы во время собеседования могут огорчать, но анализируя эту встречу ты будешь увереннее себя чувствовать на следующей.

Верь в себя, давай себе время для отдыха, прислушивайся к своим потребностям и ценностям — это даст тебе дополнительную энергию для поиска работы и реализации своего потенциала.

Но иногда люди просто переживают профессиональное выгорание, поэтому нуждаются в отдыхе. Читай, что такое сабатикал и для чего он нужен.

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