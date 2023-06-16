“Как поддерживать себя в ситуации разочарования во время поиска работы?”

HR-менеджер, психолог, сертифицированный карьерный консультант Career Hub
Я уже три месяца в поиске работы и ничего не удалось найти, рекрутеры не отвечают на мое резюме, после собеседования не пишут фидбеки. Знакомая ситуация?
При поиске работы подобное может происходить на нашем пути. Как следствие — привет сомнения и уныние.
Об этом говорит HR-менеджер, психолог, сертифицированный карьерный консультант Career Hub Любовь Шинкарева.
Отсутствие опыта через старт карьеры, переход в новую сферу, большая конкуренция на рынке труда и нехватка вакансий усложняют наш поиск. Однако иногда препятствием для работы мечты становятся еще и психологические барьеры:
И таких, казалось бы, невидимых, на первый взгляд, барьеров может быть много. Однако мы всегда имеем выбор и можем выбирать движение вперед.
Дай себе ответы на вопросы:
Однако может возникнуть вопрос, если я только в начале пути своего профессионального развития, какой опыт, знания или достижения у меня есть?
Здесь важно не критиковать себя, а вспомнить ситуации, где раскрываются твои умения: прохождение практики, участие в конкурсе, организация студенческого фестиваля, волонтерство, ведение личного профессионального блога. Вспомни, какие знания, умения и черты твоего характера помогают тебе добиваться цели.
Верь в себя, давай себе время для отдыха, прислушивайся к своим потребностям и ценностям — это даст тебе дополнительную энергию для поиска работы и реализации своего потенциала.
Но иногда люди просто переживают профессиональное выгорание, поэтому нуждаются в отдыхе. Читай, что такое сабатикал и для чего он нужен.
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