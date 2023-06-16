Советы
Эксклюзив

“Как поддерживать себя в ситуации разочарования во время поиска работы?”

Отвечает
Любов Шинкарьова
Любовь Шинкарева

HR-менеджер, психолог, сертифицированный карьерный консультант Career Hub

Даниэла Долотова, редактор сайта 16 июня 2023, 19:00
пошук роботи
Фото: Pexels, Unsplash

Советы

“Как поддерживать себя в ситуации разочарования во время поиска работы?”
Отвечает
Любов Шинкарьова
Любовь Шинкарева
HR-менеджер, психолог, сертифицированный карьерный консультант Career Hub

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