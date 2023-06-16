Поради
Ексклюзив

“Як підтримувати себе у ситуації зневіри під час пошуку роботи?”

Відповідає
Любов Шинкарьова
Любов Шинкарьова

HR-менеджерка, психологиня, сертифікована кар’єрна консультантка Career Hub

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Червня 2023, 19:00
пошук роботи
Фото: Pexels, Unsplash

Поради

“Як підтримувати себе у ситуації зневіри під час пошуку роботи?”
Відповідає
Любов Шинкарьова
Любов Шинкарьова
HR-менеджерка, психологиня, сертифікована кар’єрна консультантка Career Hub

“У мене болить горло, що робити? Чи допоможуть полоскання?”
Відповідає
Мар’яна Кудрявцева сімейна лікарка
Мар'яна Кудрявцева
Сімейна лікарка, пульмонологиня, алергологиня

“У моєї дитини стрес від війни, як я можу допомогти?”
Відповідає
Наталя Єжова
Наталя Єжова
Психологиня, ведуча шоу Екси на Новому каналі

“Використовую тефлонові пательні. Наскільки це безпечно?”
Відповідає
Софія Рожко
Софія Рожко
Нутриціологиня

“З початком війни дитина відмовляється спати окремо. Що робити і як повернути її до ліжечка?”
Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
Психолог

“Як підготувати авто та безпечно їздити по дорозі під час зливи?”
Відповідає
Андрій Яроменко
Андрій Яроменко
Автогонщик, представник Автомобільної Федерації України
Вибухи у Херсоні сьогодні 16 червня 2023: що відомо про вибухи та наслідки
Читати далі
Понад 20 поранених! Що відомо про вибухи у Херсоні сьогодні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь