“Як підтримувати себе у ситуації зневіри під час пошуку роботи?”

Я вже три місяці в пошуку роботи й нічого не вдалося знайти, рекрутери не відповідають на моє резюме, після співбесіди не пишуть фідбек. Знайома ситуація?

Під час пошуку роботи подібне може траплятися на нашому шляху. Як наслідок — привіт сумніви та зневіра.

Про це говорить HR-менеджерка, психологиня, сертифікована кар’єрна консультантка Career Hub Любов Шинкарьова.



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Відсутність досвіду через старт кар’єри, перехід в нову сферу, велика конкуренція на ринку праці та брак вакансій ускладнюють наш пошук. Проте іноді перешкодою до роботи мрії стають ще й психологічні бар’єри:

Страх помилок — бажання все робити правильно, розчарувати, обмежує зону наших можливостей та зупиняє наш рух вперед. Невіра в себе — замало досвіду, знань, на моє резюме ніхто не зверне увагу, як я можу хвалити себе — як часто ти чуєш такий внутрішній голос? Синдром відкладеного життя — потім буде краще, спокійніше, потім будуть нові можливості. Як результат ми залишаємось стояти на місці та очікувати кращих змін. Ігнорування цінностей — потрібно знайти престижну високооплачувану роботу, заради якої я буду терпіти не цікаві задачі, приниження, розчарування. Негативний попередній досвід — ця робота не буде кращою, мене скрізь оточують невдачі.

І таких, здавалося б, невидимих, на перший погляд, бар’єрів може бути багато. Проте ми завжди маємо вибір і можемо обирати рух вперед.

Які існують кроки на шляху до роботи мрії

Усвідомити, що ідеальної роботи не існує, але ми можемо створювати умови для свого розвитку та реалізації. У нас завжди є відповідальність за робочі процеси, задачі, які подобаються нам більше і менше. Таке розуміння допомагає реалістично подивитися на ринок праці та усвідомити, які задачі є цікавими, що розвиває вас і чи готові ви віддавати свій час цій компанії, вакансії. Щоб змістовно наповнити своє резюме та більш впевнено почувати себе на співбесіді важливо провести самоаналіз.

Дай собі відповіді на питання:

Що я знаю? Звідки я отримую інформацію? Які теми мені цікаво вивчати?

Що я вмію? Що в мене виходить робити гарно? Які вміння відзначають мої знайомі?

Що я вважаю своїм досягненням? Як мені вдалося досягти цього результату?

Проте може виникнути питання, якщо я лише на початку шляху свого професійного розвитку, який досвід, знання чи досягнення я маю?

Тут важливо не критикувати себе, а пригадати ситуації де розкриваються твої вміння: проходження практики, участь у конкурсі, організація студентського фестивалю, волонтерство, ведення особистого професійного блогу. Пригадай, які знання, вміння та риси твого характеру допомагають тобі досягати цілі.

Пошук роботи — це вже робота. Пам’ятай про баланс часу, який ти приділяєш розгляду вакансій та виділяй час для відпочинку, сну, харчування, фізичної активності. Адже наша емоційна та фізична сфери тісно переплетені між собою та впливають на ефективність під час пошуку роботи. Розвивай свій соціальний капітал — підпишись на сторінки компаній, де б хотілось працювати, переглядай сторінки фахівців, професійною сферою яких ти цікавишся, відвідуй форуми, конференції. Так ти зможеш дізнатися більше про професію та познайомитися з новими цікавими для себе людьми. Сприймай відмову, як крок вперед. Веди аналіз скільки резюме вдалось відправити, скільки було відгуків, запрошень на співбесіду. Фіксація цієї інформації допоможе зрозуміти, який етап потребує посилення: якщо немає відгуку на резюме, переглянь, чи можеш ти його посилити або ж використовувати додаткові джерела пошуку вакансій, встановлювати особистий контакт з рекрутером. Відмови під час співбесіди можуть засмучувати, але аналізуючи цю зустріч ти будеш більш впевнено себе почувати на наступній.

Вір в себе, давай собі час для відпочинку, дослухайся до своїх потреб та цінностей — це даватиме тобі додаткову енергію для пошуку роботи та реалізації свого потенціалу.

Та іноді люди просто переживають професійне вигорання, тому потребують відпочинку. Читай, що таке сабатікал та для чого він треба.

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