“Як підтримувати себе у ситуації зневіри під час пошуку роботи?”

HR-менеджерка, психологиня, сертифікована кар’єрна консультантка Career Hub
Я вже три місяці в пошуку роботи й нічого не вдалося знайти, рекрутери не відповідають на моє резюме, після співбесіди не пишуть фідбек. Знайома ситуація?
Під час пошуку роботи подібне може траплятися на нашому шляху. Як наслідок — привіт сумніви та зневіра.
Про це говорить HR-менеджерка, психологиня, сертифікована кар’єрна консультантка Career Hub Любов Шинкарьова.
Відсутність досвіду через старт кар’єри, перехід в нову сферу, велика конкуренція на ринку праці та брак вакансій ускладнюють наш пошук. Проте іноді перешкодою до роботи мрії стають ще й психологічні бар’єри:
І таких, здавалося б, невидимих, на перший погляд, бар’єрів може бути багато. Проте ми завжди маємо вибір і можемо обирати рух вперед.
Дай собі відповіді на питання:
Проте може виникнути питання, якщо я лише на початку шляху свого професійного розвитку, який досвід, знання чи досягнення я маю?
Тут важливо не критикувати себе, а пригадати ситуації де розкриваються твої вміння: проходження практики, участь у конкурсі, організація студентського фестивалю, волонтерство, ведення особистого професійного блогу. Пригадай, які знання, вміння та риси твого характеру допомагають тобі досягати цілі.
Вір в себе, давай собі час для відпочинку, дослухайся до своїх потреб та цінностей — це даватиме тобі додаткову енергію для пошуку роботи та реалізації свого потенціалу.
Та іноді люди просто переживають професійне вигорання, тому потребують відпочинку. Читай, що таке сабатікал та для чого він треба.
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