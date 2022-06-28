Эксклюзив

Потеряли дом, но не остались одни в беде: истории украинцев, которые пострадали от войны, однако смогли получить помощь

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 июня 2022, 12:00
Як українці отримують допомогу від благодійних організацій під час війни
Фото: Pexels

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