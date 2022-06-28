Потеряли дом, но не остались одни в беде: истории украинцев, которые пострадали от войны, однако смогли получить помощь

Война в Украине оставила без дома многих людей, некоторым пришлось дважды убегать от “русского мира”. Ужасы войны постигли тысячи украинцев, однако мы не оставляем друг друга наедине с бедой.

Многие волонтеры, общественные и благотворительные организации помогают украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Одними из тех, кто помогает людям, стала благотворительная организация ADRA Ukraine.

Сотрудники организации поделились с нами историями людей, пострадавших от войны.

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История многодетной семьи из Донецка

Мы родом из Донецка. Убегали из родного дома еще в 2014 году, когда там начались активные боевые действия, и наш дом был полностью разрушен.

— Сейчас я с тремя детьми и старенькой мамой проживаю в селе Камышанка Сумской области, добираться сюда очень сложно и долго. Никаких аптек, магазинов или транспорта рядом, — рассказала многодетная мама Ирина Погонская.

Ранее мы рассказывали о денежной поддержке украинцев от ADRA Ukraine, но организация занимается и гуманитарной помощью, эвакуацией, а также оказывает психологическую поддержку.

История женщины из Ирпеня

Нам рассказали о Виктории из Ирпеня, которая с первых дней полномасштабного вторжения находилась в городе.

— Первые дни оккупации мы находились в погребе соседки. До сих пор вспоминаю со страхом, как начали обстреливать дом, где мы прятались. Сначала жуткие звуки были, пропал свет… потом мы почувствовали запах дыма и поняли, что горим.

Когда выбрались на свежий воздух, увидели на месте дома только пепел.

Женщина рассказывает, что им удалось эвакуироваться в другую часть Ирпеня, и уже через несколько дней ее дом уничтожила авиабомба.

Сейчас ее семья находится без жилья и работы, но благодарит помощь благотворительной организации.

История героини Второй мировой

Оккупанты неоднократно доказывали, что не жалеют ни одного человека на их пути. Клавдия Ивановна — жительница Херсонской области. Она — герой Второй мировой войны, сейчас ей 98 лет. Бабушка почти не ходит, ведь у нее перелом правой ноги.

Ее родная область попала в оккупацию и из-за гуманитарной катастрофы ветеран Второй мировой войны осталась без жизненно важных продуктов и лекарств.

Мужа женщины давно нет в живых, поэтому необходимые продукты ей доставляет благотворительная организация, ведь, как рассказывает сама пенсионерка, она планирует прожить минимум до 100 лет. Женщина благодарит всех неравнодушных за помощь.

История супругов, более двух месяцев скрывавшихся под землей

Два с половиной месяца мы прятались под землей от постоянных бомбардировок. Мы верили, что все закончится, поэтому не хотели покидать дом, — вспоминают супруги.

Однако впоследствии родители решили спасать маленького сыночка Сашу. Собственной машиной добраться до безопасного места вообще нереально.

— Нам повезло с волонтерами, которые уже не раз эвакуировали людей и знают, куда ехать. Полями и огородами мы добрались до Запорожья. Теперь одно желание — отдохнуть…

А у маленького Саши желание одно, чтобы война закончилась и все отремонтировали как можно быстрее.

Основная цель — спасение жизни

— Главная задача нашей организации — это спасение жизни людей. Мы занимаемся разными направлениями помощи, но сейчас основной фокус нашего внимания именно на проектах восстановления и развития, а также на гуманитарной миссии, — рассказывает вице-президент ADRA Ukraine Артем Дихтярук.

По его словам, организация охватила 13 областей Украины, где ведутся или велись боевые действия и куда переехали ВПЛ.

— Там, где есть доступ к банковским отделениям, мы оказываем денежную помощь особенно уязвимым гражданам. В других регионах раздаем продовольственные и гигиенические наборы, медикаменты и т.д., — рассказывает Артем Дихтярук.

Помощь от ADRA Ukraine

ADRA Ukraine оказывает помощь в эвакуации, обеспечивает людей продовольственными продуктами, средствами личной гигиены, а также психологической и информационной поддержкой людей.

Информационная поддержка доступна каждому, кто нуждается в совете по вопросам, связанным с военным конфликтом.

Обратиться за помощью можно по телефонам горячей линии ADRA Ukraine:

+38 (067) 333 17 52

+38 (093) 170 67 39

+38 (050) 615 57 50

Или посредством чат-ботов в Viber или Telegram перейти на официальном сайте ADRA. Организация активно помогает украинцам в решении проблем уже более восьми лет. За несколько месяцев после начала полномасштабной войны оказала помощь более 1,5 млн украинцев.

Украинцы получают помощь от разных благотворительных организаций со всего мира. Но теперь граждане нашей страны, пострадавшие от российской агрессии, могут получить компенсацию от Европейского суда. Раньше мы рассказывали, как это можно сделать.

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