Втратили дім, та не лишилися самі в біді: історії українців, які постраждали від війни, але змогли отримати допомогу

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Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Червня 2022, 12:00
Як українці отримують допомогу від благодійних організацій під час війни
Фото: Pexels

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