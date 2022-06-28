Втратили дім, та не лишилися самі в біді: історії українців, які постраждали від війни, але змогли отримати допомогу

Війна в Україні лишила без дому багатьох людей, декому довелося двічі тікати від “російського миру”. Жахи війни спіткали тисячі українців, проте ми не залишаємо один одного на самоті із горем.

Багато волонтерів, громадських та благодійних організацій допомагають українцям, що постраждали від російської агресії. Одними з тих, хто допомагає людям стала благодійна організація ADRA Ukraine.

Працівники організації поділилися з нами історіями людей, які постраждали від війни.

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Історія багатодітної родини з Донецька

Ми родом з Донецька. Тікали з рідного дому ще у 2014 році, коли там розпочалися активні бойові дії, й наш будинок був вщент зруйнований.

— Зараз я з трьома дітьми та старенькою мамою проживаю в селі Комишанка Сумської області, добиратися сюди дуже складно та довго. Жодних аптек, магазинів чи транспорту поруч, — розповіла багатодітна мама Ірина Погонська.

Раніше ми розповідали про грошову підтримку українців від ADRA Ukraine, але організація займається й гуманітарною допомогою, евакуацією, а також надає психологічну підтримку.

Історія жінки з Ірпеня

Нам розповіли про Вікторію з Ірпеня, яка з перших днів повномасштабного вторгнення знаходилася в місті.

— Перші дні окупації ми перебували в погребі сусідки. Досі згадую зі страхом, як почали обстрілювати будинок, де ми ховалися. Спочатку моторошні звуки були, пропало світло… потім ми відчули запах диму і зрозуміли, що горимо.

Коли вибрались на свіже повітря, побачили на місці дому лише попіл.

Жінка розповідає, що їм вдалося евакуюватися в іншу частину Ірпеня, і вже за кілька днів її домівку знищила авіабомба.

Зараз її родина знаходиться без житла та роботи, проте завдячує допомозі благодійної організації.

Історія героїні Другої світової

Окупанти неодноразово доводили, що не мають жалю до жодної людини на їх шляху. Клавдія Іванівна — жителька Херсонщини. Вона — герой Другої світової війни, зараз їй 98 років. Бабуся майже не ходить, адже у неї перелом правої ноги.

Її рідна область потрапила в окупацію і через гуманітарну катастрофу ветеран Другої світової війни залишилась без життєво важливих продуктів та ліків.

Чоловіка жінки давно немає в живих, тож необхідні продукти їй доставляє благодійна організація, адже, як розповідає сама пенсіонерка, вона планує прожити мінімум до 100 років. Жінка дякує всім небайдужим за допомогу.

Історія подружжя, що понад два місяці ховалися під землею

Два з половиною місяці ми ховались під землею від постійних бомбардувань. Ми вірили, що все закінчиться, тому не хотіли покидати домівку, — згадує подружжя.

Проте згодом батьки вирішили рятувати малого синочка Сашка. Власною машиною дістатися безпечного місця взагалі нереально.

— Нам пощастило з волонтерами, які вже неодноразово евакуювали людей та знають, куди їхати. Полями та городами ми дістались Запоріжжя. Тепер одне бажання — відпочити…

А у малого Сашка бажання одне — щоб війна закінчилась та все відремонтували якнайшвидше.

Основна мета — порятунок життя

​​— Головне завдання нашої організації — це порятунок життя людей. Ми займаємось різними напрямками допомоги, але зараз основний фокус нашої уваги саме на проектах відновлення та розвитку, а також на гуманітарній місії, — розповідає віцепрезидент ADRA Ukraine Артем Діхтярук.

За його словами, організація охопила 13 областей України, де ведуться або велись бойові дії та куди переїхали ВПО.

— Там, де є доступ до банківських відділень — ми надаємо грошову допомогу, особливо вразливим верствам населення. В інших регіонах роздаємо продовольчі та гігієнічні набори, медикаменти тощо, — розповідає Артем Діхтярук.

Допомога від ADRA Ukraine

ADRA Ukraine надає допомогу з евакуації, забезпечує людей продовольчими продуктами, засобами особистої гігієни, а також психологічною та інформаційною підтримкою людей.

Інформаційна підтримка доступна кожному, хто потребує поради в питаннях, пов’язаних з військовим конфліктом.

Звернутися по допомогу можна за телефонами гарячої лінії ADRA Ukraine:

+38 (067) 333 17 52

+38 (093) 170 67 39

+38 (050) 615 57 50

Або за допомогою чат-ботів у Viber або Telegram перейти на офіційному сайті ADRA. Організація активно допомагає українцям у розв’язанні проблем вже понад вісім років. За кілька місяців від початку повномасштабної війни надала допомогу понад 1,5 млн українців.

Українці отримують допомогу від різних благодійних організацій з усього світу. Але тепер громадяни нашої країни, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від Європейського суду. Раніше ми розповідали, як це можна зробити.

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