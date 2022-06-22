Быть в стае: почему нам так хочется осуждать других

Надо привыкнуть, что теперь жизнь в условиях войны – это реальность, которая требует от нас многочисленных выборов.

Мы можем работать на грани ресурса, но все равно сталкиваться с многочисленными недостаточно общества в нашу сторону. Поэтому очень важно понимать, почему люди осуждают и кричат тебе, что достаточно, а что нет.

Другая сторона медали в том, что мы сомневаемся как поступить, а когда видим, что кто-то позволил сделать так, как мы не позволили, то начинаем осуждать.

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Например, нас раздражает чей-то отдых на пляже или в кафе, истории в социальных сетях, где кто-то наслаждается жизнью и просто сам факт, что кто-то уехал или не уехал за границу.

Мы смотрим на это и искренне осуждаем, почему нам и другим это выгодно делать, рассказала психолог Елена Любченко.

Почему становится легче, когда мы осуждаем?

Когда человек в состоянии тревоги, а война — это сплошное состояние тревоги, нам хочется быть в стае, быть ее частью и как можно больше людей собрать вокруг себя.

Человек – это социальное существо, у нас заложено сплачиваться, когда нам угрожает что-то. Ведь наша генетика помнит, именно так наши предки когда-то выжили.

Поэтому нам часто просто необходимо, чтобы все делали то, что и ты: вместе боялись, вместе сражались и боролись — таким образом, мы не будем чувствовать одиночество и будет не так страшно.

Делать или не делать что-либо — это только выбор. Донатить армии личные средства, оставаться в опасном месте или уехать в безопасность – это всего лишь выбор и жертвы.

Но в этих многочисленных выборах и есть мы, потому что Я – это совокупность выборов. В таком случае любые сомнения в выборе это сомнения в себе.

Если мы не до конца уверены в правильности своих действий и выборов, то нас мучает то, что кто-то, кто сделал противоположный выбор, сейчас счастлив.

И здесь мы стараемся применить метод самоуспокоения, который несколько странный, но действенный для психики. Всех, кто не вписывается в нашу выбранную стаю, мы осуждаем.

Что на самом деле скрывается за осуждением?

На самом же деле, осуждение другого только поверхность айсберга. Внутри нас, рядом с осуждением, бурлит другое чувство, менее явное — зависть.

Когда мы завидуем, что другой может позволить себе: быть в безопасности и покое, заботиться о себе и действовать в своих интересах, не паниковать, радоваться жизни в любой ситуации и тому подобное, то осуждение становится странным способом обесценить радость этого человека.

Таким образом мы подкрепляем свой выбор, а значит и себя, самооценку. Однако на самом деле самооценка не будет действительно нормальной, если она зависит от внешних факторов, а не от внутреннего ощущения.

Итак, зависть сама по себе считается негативным чувством и многие люди наказывают себя за то, что чувствуют это.

Однако в зависти нет ничего плохого, она просто сигнализирует нам о том, что, друг, кажется стоит посмотреть на свою жизнь и что-то менять.

Зависть это маркер того, чего нам очень не хватает: радости, энергии, баланса, заботы о себе и т.д.

Это ощущение нужно правильно использовать. Когда приходит понимание, что есть зависть, то следует направить энергию не на осуждение человека, а на самоанализ: чего мне не хватает и как это изменить.

Поэтому когда кто-нибудь осуждает тебя, или ты кого-то осуждаешь, то дело вовсе не в поступке человека. Дело в том, кто осуждает.

Такому человеку просто не хватает того, что есть у тебя, или ему плохо и тревожно, поэтому он старается как можно больше людей прижать к своей стае – так безопаснее.

Надо понимать, что у каждого свои приоритеты, возможности и ресурсы, поэтому каждый человек имеет право поступать так, как считает нужным.

Когда нам кажется, что у всех есть все, а мы за бортом жизни, то стоит заглянуть в себя. Помогут справиться с таким чувством простые упражнения.

Мы сделали тебе подборку: пять упражнений благодарности, чтобы ты посмотрел на свою жизнь с другой стороны.

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