Часто колеблешься? Как не сомневаться, когда нужно принять важное решение в жизни — объясняет психолог

Во время войны с сомнениями сталкивался, наверное, каждый украинец. Куда уехать, ехать ли вообще, достаточно ли я делаю… Сомнения и страх принять решение является распространенной проблемой. Как ее преодолеть и вернуть уверенность, рассказала психолог Наталья Ежова.

Как избавиться от сомнений

Сейчас действительно сложно что-нибудь решить. “Если решение неправильно? Если я что-нибудь потеряю? Если то, что я выберу, помешает мне и моей семье?” — объясняет психолог.

Эти и многие другие вопросы крутятся в головах украинцев. И на них действительно трудно ответить.

Наталья Ежова подобрала несколько действенных советов, как избавиться от сомнений и вернуть себе уверенность в решениях. Они тоже помогут стабилизировать психику.

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Дай решению “родиться”. Если тебя поглощают негативные чувства, дай своему решению появиться самостоятельно, жди его. Не спеши, чтобы не принять что-нибудь важное не подумав.

Если тебя поглощают негативные чувства, дай своему решению появиться самостоятельно, жди его. Не спеши, чтобы не принять что-нибудь важное не подумав. Пофантазируй о разных путях развития событий. Это полезно, ведь ты сможешь обдумать и понять, что будет. Проживи в голове три жизни.

Если трудно сделать это в фантазиях, то пропиши в заметках. Дай этой информации “выстояться”.

— День не думай о ней, не заглядывай в свои записи. А вспомни и проговори или прочти вслух через день. Подумай, что тебе ближе, — добавляет психолог.

Ничего не обещай себе. Не загадывай что-то на 100%. Не нужно быть категоричным(-ой). Дай жизни возможность подкорректировать все. Такое отношение к жизни и решениям снижают стресс и напряжение.

Не загадывай что-то на 100%. Не нужно быть категоричным(-ой). Дай жизни возможность подкорректировать все. Такое отношение к жизни и решениям снижают стресс и напряжение. Сфокусируйся на себе. Продумай, какие эмоции ждут тебя от разных путей развития ситуаций. Представить это может быть тяжело, но так ты поймешь, чего хочешь больше всего. Опирайся на желаемое состояние и исходя из этого выбирай, в какую сторону принять решение.

Продумай, какие эмоции ждут тебя от разных путей развития ситуаций. Представить это может быть тяжело, но так ты поймешь, чего хочешь больше всего. Опирайся на желаемое состояние и исходя из этого выбирай, в какую сторону принять решение. Думай о результате. Четко очерти его в своей голове или заметках. Если он кажется недостижимым, не стоит забрасывать мечту, оставь ее.

Помни: любое решение — правильное. Делай то, что хочешь именно ты.

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