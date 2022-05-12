Часто колеблешься? Как не сомневаться, когда нужно принять важное решение в жизни — объясняет психолог

Во время войны с сомнениями сталкивался, наверное, каждый украинец. Куда уехать, ехать ли вообще, достаточно ли я делаю… Сомнения и страх принять решение является распространенной проблемой. Как ее преодолеть и вернуть уверенность, рассказала психолог Наталья Ежова.
Сейчас действительно сложно что-нибудь решить. “Если решение неправильно? Если я что-нибудь потеряю? Если то, что я выберу, помешает мне и моей семье?” — объясняет психолог.
Сейчас действительно сложно что-нибудь решить. “Если решение неправильно? Если я что-нибудь потеряю? Если то, что я выберу, помешает мне и моей семье?” — объясняет психолог.
Эти и многие другие вопросы крутятся в головах украинцев. И на них действительно трудно ответить.
Наталья Ежова подобрала несколько действенных советов, как избавиться от сомнений и вернуть себе уверенность в решениях. Они тоже помогут стабилизировать психику.
Если трудно сделать это в фантазиях, то пропиши в заметках. Дай этой информации “выстояться”.
Если трудно сделать это в фантазиях, то пропиши в заметках. Дай этой информации “выстояться”.
— День не думай о ней, не заглядывай в свои записи. А вспомни и проговори или прочти вслух через день. Подумай, что тебе ближе, — добавляет психолог.
Помни: любое решение — правильное. Делай то, что хочешь именно ты.
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