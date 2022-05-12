Часто вагаєшся? Як не сумніватись, коли треба ухвалити важливе рішення в житті — пояснює психолог

У час війни з сумнівами стикався, напевно, чи не кожен українець. Куди виїхати, чи їхати взагалі, чи достатньо я роблю… Сумніви та страх ухвалити рішення є поширеною проблемою. Як її подолати та повернути собі впевненість, розповіла психологиня Наталія Єжова.

Як позбутися сумнівів

Зараз справді складно щось вирішити. “Що як рішення неправильне? Що як я щось втрачу? Що як те, що я виберу, зашкодить мені та моїй сім’ї”, — пояснює психологиня.

— Ці та багато інших питань крутяться в головах українців. І на них дійсно важко дати відповідь.

Наталія Єжова дібрала кілька дієвих порад, як позбутися сумнівів та повернути собі впевненість у рішеннях. Вони також допоможуть стабілізувати психіку.

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Дай рішенню “народитися”. Якщо тебе поглинають негативні почуття, дай своєму рішенню з’явитися самостійно, чекай на нього. Не поспішай, щоб не ухвалити щось важливе не подумавши.

Якщо тебе поглинають негативні почуття, дай своєму рішенню з’явитися самостійно, чекай на нього. Не поспішай, щоб не ухвалити щось важливе не подумавши. Пофантазуй про різні шляхи розвитку подій. Це корисно, адже ти зможеш обдумати та зрозуміти, що у якому випадку буде. Проживи у голові три життя.

Якщо важко зробити це у фантазіях, то пропиши в нотатках. Дай цій інформації “вистоятися”.

День не думай про неї, не зазирай у свої записи. А згадай і проговори чи прочитай вголос через день. Подумай, що тобі найближче, — додає психологиня.

Нічого не обіцяй собі. Не загадуй щось на 100%. Не потрібно бути категоричним(-ою). Дай життю можливість підкоригувати все. Таке ставлення до життя і рішень знижує стрес і напруження.

Сфокусуйся на собі. Продумай, які емоції чекають на тебе від різних шляхів розвитку ситуацій. Уявити це може бути важко, але так ти зрозумієш, чого хочеш найбільше. Спирайся на бажаний стан і від цього обирай, в який бік ухвалити рішення.

Думай про результат. Чітко окресли його у своїй голові або нотатках. Якщо він здається недосяжним, не варто закидати мрію, залиш її.

Пам’ятай: будь-яке рішення — правильне. Роби те, чого хочеш саме ти.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо твоя радість ранить людину, яка переживає горе.