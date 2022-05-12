Часто вагаєшся? Як не сумніватись, коли треба ухвалити важливе рішення в житті — пояснює психолог

У час війни з сумнівами стикався, напевно, чи не кожен українець. Куди виїхати, чи їхати взагалі, чи достатньо я роблю… Сумніви та страх ухвалити рішення є поширеною проблемою. Як її подолати та повернути собі впевненість, розповіла психологиня Наталія Єжова.
Зараз справді складно щось вирішити. “Що як рішення неправильне? Що як я щось втрачу? Що як те, що я виберу, зашкодить мені та моїй сім’ї”, — пояснює психологиня.
Зараз справді складно щось вирішити. “Що як рішення неправильне? Що як я щось втрачу? Що як те, що я виберу, зашкодить мені та моїй сім’ї”, — пояснює психологиня.
— Ці та багато інших питань крутяться в головах українців. І на них дійсно важко дати відповідь.
Наталія Єжова дібрала кілька дієвих порад, як позбутися сумнівів та повернути собі впевненість у рішеннях. Вони також допоможуть стабілізувати психіку.
Якщо важко зробити це у фантазіях, то пропиши в нотатках. Дай цій інформації “вистоятися”.
Якщо важко зробити це у фантазіях, то пропиши в нотатках. Дай цій інформації “вистоятися”.
День не думай про неї, не зазирай у свої записи. А згадай і проговори чи прочитай вголос через день. Подумай, що тобі найближче, — додає психологиня.
Пам’ятай: будь-яке рішення — правильне. Роби те, чого хочеш саме ти.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо твоя радість ранить людину, яка переживає горе.