Психологія

Часто вагаєшся? Як не сумніватись, коли треба ухвалити важливе рішення в житті — пояснює психолог

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 12 Травня 2022, 18:00
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Фото: Unsplash

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